Яку частину яйця не можна додавати у котлети: здивуються навіть досвідчені господині

Також розповімо, чому навіть найбільш щедрі кухарі додають у цю страву хліб

Зробити домашні котлети ідеальними насправді дуже просто. Щоб вони були повітряними й ніжними, варто додати всього один секретний інгредієнт, а щоб фарш добре тримався купи і котлети вийшли соковитими, потрібно знати одне просте правило. Воно стосується яєць.

Яку частину яйця треба додавати у фарш для котлет — білок чи жовток — знають професійні кухарі. Цим секретом ділиться prostoway.

Мало хто знає, що ціле яйце робить м’ясні вироби сухими й жорсткими. Це пов’язано з тим, що і м’ясо, і яйце містять багато білка, а він під час смаження поглинає вологу та згортається. Саме тому у фарш рекомендують додавати лише жовток — так котлети не втратять соковитості і не будуть розвалюватися під час смаження.

До речі, аналогічно досвідчені кухарі рекомендують замочувати хліб не у молоці, а у воді. Знову-таки — через велику кількість білка.

Крім того, якщо ви досі вважаєте, що хліб у фарш додають лише ті, хто економить на м’ясі, то це зовсім не так. Саме хліб "відповідає" за соковитість, м’якість і ніжність страви. Пропорція на 1 кг – 250 г білого хліба, замоченого у воді.

Раніше ми розповідали, що пельмені не можна кидати у кип’яток. Ця поширена помилка призводить до того, що напівфабрикати розварюються і потім доводиться їсти окремо тісто, і окремо начинку. У нашій статті ви знайдете, як правильно готувати пельмені, щоб вони не розвалювалися під час варіння.