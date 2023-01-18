Рибка, сіль і трохи спецій: рецепт маринованої скумбрії, від якої важко відірватися
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Велика кількість спецій та ароматний оцет роблять таку мариновану скумбрію коронною стравою на будь-якому святковому столі
Скумбрія — риба не тільки смачна і поживна, а ще й досить корисна. Вона містить чимало білків, вітамінів та корисних жирів, зокрема Омега-3 (цього виду ненасичених жирних кислот у скумбрії майже вдвічі більше, ніж в лососі). З цього виду риби виходять надзвичайно смачні страви як на святковий стіл — наприклад, запечена з часником і червоною цибулею скумбрія, так і простіші — на щодень.
Сьогодні ми розповімо, як легко замаринувати скумбрію з сіллю та спеціями. Цей рецепт від YouTube-каналу Picantecooking Viktoriya Popin досить простий, а готова страва вирізняється чудовим ароматом і витонченим смаком.
Інгредієнти:
- 2 скумбрії
- 300 мл води
- 60 г солі
- 200 мл винного оцту
- 30 г цукру
- 1 ч. л. перцю чилі (пластівцями)
- 6 горошин білого перцю
- 6 горошин чорного перцю
- 1/2 ч. л. зернят коріандру
- 1/2 ч. л. зернят гірчиці
- 1 лавровий лист
- 2 горошини духмяного перцю
Приготування:
- Рибу треба почистити, відрізати голови і ретельно помити під холодною проточною водою. Особливо ретельно видаляйте чорну плівку, адже вона додає гіркоти.
- Далі розчиніть сіль у холодній воді — вона може бути як кип’ячена, так і звичайна проточна. Головне, щоб вода була саме холодною.
- Цей солоний розчин треба перелити у лоток, який закривається, і помістити в нього скумбрію. Лоток ставлять у холодне місце на 8-12 годин. Час від часу рибини треба буде перевертати.
- На середній вогонь ставимо невеликий рондель і вливаємо білий винний оцет (підійде і будь-який інший 6%-й оцет, але найкраще виходить саме з яблучним чи білим винним, зауважує авторка відео). Далі всипаємо цукор, додаємо перець чилі пластівцями, коріандр, зернята гірчиці, лавровий листок, духмяний, білий та чорний перець. Доводимо маринад до кипіння.
- Щойно мине час засолення риби (3-ій крок), розсіл виливається, а замість нього у лоток додається приготований маринад (з 4-го кроку). На цей час він уже має бути холодним.
- Лоток закривається кришкою і поміщається у холодне місце на 48 годин. Час від часу рибу потрібно перевертати.
Зберігати таку мариновану скумбрію можна до двох тижнів і навіть довше, каже авторка відео. Найліпше, щоб риба при цьому залишалася у маринаді.
Раніше ми розповідали, з чим засолити червону рибу, щоб вона вийшла смачнішою за магазинну. Один алкогольний інгредієнт докорінно змінить її смак і зробить надзвичайно ніжною.