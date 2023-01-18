Рибка, сіль і трохи спецій: рецепт маринованої скумбрії, від якої важко відірватися

Велика кількість спецій та ароматний оцет роблять таку мариновану скумбрію коронною стравою на будь-якому святковому столі

Скумбрія — риба не тільки смачна і поживна, а ще й досить корисна. Вона містить чимало білків, вітамінів та корисних жирів, зокрема Омега-3 (цього виду ненасичених жирних кислот у скумбрії майже вдвічі більше, ніж в лососі). З цього виду риби виходять надзвичайно смачні страви як на святковий стіл — наприклад, запечена з часником і червоною цибулею скумбрія, так і простіші — на щодень.

Сьогодні ми розповімо, як легко замаринувати скумбрію з сіллю та спеціями. Цей рецепт від YouTube-каналу Picantecooking Viktoriya Popin досить простий, а готова страва вирізняється чудовим ароматом і витонченим смаком.

Інгредієнти:

2 скумбрії

300 мл води

60 г солі

200 мл винного оцту

30 г цукру

1 ч. л. перцю чилі (пластівцями)

6 горошин білого перцю

6 горошин чорного перцю

1/2 ч. л. зернят коріандру

1/2 ч. л. зернят гірчиці

1 лавровий лист

2 горошини духмяного перцю

Приготування:

Рибу треба почистити, відрізати голови і ретельно помити під холодною проточною водою. Особливо ретельно видаляйте чорну плівку, адже вона додає гіркоти. Далі розчиніть сіль у холодній воді — вона може бути як кип’ячена, так і звичайна проточна. Головне, щоб вода була саме холодною. Цей солоний розчин треба перелити у лоток, який закривається, і помістити в нього скумбрію. Лоток ставлять у холодне місце на 8-12 годин. Час від часу рибини треба буде перевертати. На середній вогонь ставимо невеликий рондель і вливаємо білий винний оцет (підійде і будь-який інший 6%-й оцет, але найкраще виходить саме з яблучним чи білим винним, зауважує авторка відео). Далі всипаємо цукор, додаємо перець чилі пластівцями, коріандр, зернята гірчиці, лавровий листок, духмяний, білий та чорний перець. Доводимо маринад до кипіння. Щойно мине час засолення риби (3-ій крок), розсіл виливається, а замість нього у лоток додається приготований маринад (з 4-го кроку). На цей час він уже має бути холодним. Лоток закривається кришкою і поміщається у холодне місце на 48 годин. Час від часу рибу потрібно перевертати.

Зберігати таку мариновану скумбрію можна до двох тижнів і навіть довше, каже авторка відео. Найліпше, щоб риба при цьому залишалася у маринаді.

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