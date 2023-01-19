Хрещення Господнє-2023: що категорично заборонено робити в це свято

У велике свято наші предки не займались рукоділлям і не сварилися

Згідно з церковним календарем на січень 2023 року, цього четверга християни східного обряду відзначають велике православне, останнє свято різдвяного циклу – Хрещення Господнє, Йордан, Водохреще чи Богоявлення Господнє.

19 січня віряни йдуть до храмів на святкову молитву, а потім освячують воду. Наші пращури вірили, що в цей день освячена вода має цілющі властивості. Її пили щодня, намагаючись уберегтися від усіляких хвороб.

Зазначимо, що звідси прийшла традиція купання в ополонці на Водохреща. Віряни вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.

Що не можна робити на Хрещення Господнє 19 січня

Займатися важкою фізичною працею і роботою по дому — прибиранням, пранням.

Займатись рукоділлям — в’язати, шити, вишивати.

Користуватися гострими предметами (ножами, ножицями), щоб не "відрізати" свою долю.

Плакати, лихословити, сваритися, вплутуватися в конфлікти.

Позичати гроші — інакше весь рік пройде у безгрошів’ї.

Залишати взуття за порогом оселі – до хвороби.

Набирати воду для освячення або вже освячену з поганими думками.

Розпивати спиртні напої.

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки і обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.