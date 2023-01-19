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Хрещення Господнє-2023: що категорично заборонено робити в це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Водохреща відзначається в Україні 19 січня
Водохреща відзначається в Україні 19 січня. Фото ukrinform.ua

У велике свято наші предки не займались рукоділлям і не сварилися

Згідно з церковним календарем на січень 2023 року, цього четверга християни східного обряду відзначають велике православне, останнє свято різдвяного циклу – Хрещення Господнє, Йордан, Водохреще чи Богоявлення Господнє.

19 січня віряни йдуть до храмів на святкову молитву, а потім освячують воду. Наші пращури вірили, що в цей день освячена вода має цілющі властивості. Її пили щодня, намагаючись уберегтися від усіляких хвороб.

Зазначимо, що звідси прийшла традиція купання в ополонці на Водохреща. Віряни вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.

Що не можна робити на Хрещення Господнє 19 січня

  • Займатися важкою фізичною працею і роботою по дому — прибиранням, пранням.
  • Займатись рукоділлям — в’язати, шити, вишивати.
  • Користуватися гострими предметами (ножами, ножицями), щоб не "відрізати" свою долю.
  • Плакати, лихословити, сваритися, вплутуватися в конфлікти.
  • Позичати гроші — інакше весь рік пройде у безгрошів’ї.
  • Залишати взуття за порогом оселі – до хвороби.
  • Набирати воду для освячення або вже освячену з поганими думками.
  • Розпивати спиртні напої.

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки і обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.

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#Свята #Заборони #Хрещення Господнє