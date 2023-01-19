Хрещення Господнє-2023: що категорично заборонено робити в це свято
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У велике свято наші предки не займались рукоділлям і не сварилися
Згідно з церковним календарем на січень 2023 року, цього четверга християни східного обряду відзначають велике православне, останнє свято різдвяного циклу – Хрещення Господнє, Йордан, Водохреще чи Богоявлення Господнє.
19 січня віряни йдуть до храмів на святкову молитву, а потім освячують воду. Наші пращури вірили, що в цей день освячена вода має цілющі властивості. Її пили щодня, намагаючись уберегтися від усіляких хвороб.
Зазначимо, що звідси прийшла традиція купання в ополонці на Водохреща. Віряни вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.
Що не можна робити на Хрещення Господнє 19 січня
- Займатися важкою фізичною працею і роботою по дому — прибиранням, пранням.
- Займатись рукоділлям — в’язати, шити, вишивати.
- Користуватися гострими предметами (ножами, ножицями), щоб не "відрізати" свою долю.
- Плакати, лихословити, сваритися, вплутуватися в конфлікти.
- Позичати гроші — інакше весь рік пройде у безгрошів’ї.
- Залишати взуття за порогом оселі – до хвороби.
- Набирати воду для освячення або вже освячену з поганими думками.
- Розпивати спиртні напої.
Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки і обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.