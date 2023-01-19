Дрова горітимуть удвічі довше і даватимуть більше тепла: зимовий лайфхак

Цей метод розпалювання печі або каміну займає трохи більше часу, ніж у звичайний спосіб, зате його ефективність набагато вища

У холодну пору року кожен господар думає над тим, як максимально утеплити свій дім. А ті, в кого є грубка чи камін, — ще й над тим, як зекономити дрова для опалення будинку.

Простим лайфхаком поділилися belnovosti. Видання розкрило секрет, як зробити, щоб дрова горіли довше і при цьому давали більше тепла.

Швидко нагріти будинок допоможе правильна технологія розпалювання дров. Спершу вам потрібно визначити, скільки їх знадобиться для укладання в піч. Після цього треба щільно укласти дрова шарами у такій послідовності: великі поліна, середні, а зверху — найменші (щепки). Пам'ятайте, що між дровами не повинно бути жодних проміжків.

Після укладання дров у піч починайте їх розпалювати. Підпалюйте дрова зверху пірамідки, яка вийшла, адже маленькі скіпки почнуть гарно горіти і швидко наженуть температуру. Такий процес розпалювання буде довшим за звичайні методи, однак у будинку швидко потеплішає.

Раніше ми розповідали, як розпалити сирі дрова. Є кілька простих способів, які з цим допоможуть і не вимагають значних зусиль.