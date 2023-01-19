Зимове взуття, яке ніколи не вийде із моди: шість універсальних пар (фото)

Найкращі варіанти для вашого гардероба

Взимку важливо, аби взуття було зручним і теплим. При цьому утеплити можна будь-яку пару — з цим допоможе кілька простих лайфхаків. Однак у багатьох дівчат є ще одна обов’язкова вимога: взуття має стильно виглядати і бути в трендах.

Про 6 універсальних пар, які ніколи не виходять із моди, а отже, завжди залишатимуться вдалим вибором, розповідає grazia. Тут є і спортивні моделі, і більш вишукані варіанти, які можна вдало поєднувати з різними стилями.

Черевики на шнурівці

Ці черевики посідають перше місце у модному рейтингу завдяки своїй універсальності — цю пару ми носимо не тільки взимку, а й у теплий період, поєднуючи з пікантним міні. Модниці з легкістю інтегрують таке взуття у всілякі луки, адже ці черевики дійсно пасують до всього. Тому не відмовляйтеся від такого практичного варіанту — він прослужить вам не один сезон.

Челсі

Ще одна пара, яка не поступається у своїй універсальності, це всіма улюблені челсі. З настанням холодів модниці насамперед дістають це взуття з шафи — воно не тільки комфортне, але й має "дорогий" вигляд.

Щоб пара прослужила довго, вибирайте елегантні моделі без зайвих деталей. І пам’ятайте, що на холодну пору краще вибрати подовжені моделі, які можна без проблем носити зі спідницями або сукнями.

Чоботи з гострим мисом

Це взуття вже не один сезон супроводжує нас у прохолодну пору року — тільки з кожним сезоном мис стає все вужчим. Втім, якщо вам не подобаються епатажні варіанти в дусі нульових, завжди можна зробити ставку на класичні чоботи — у них вам точно буде зручно.

Ботильйони на стійких підборах

Якщо вам хочеться почуватися жіночно навіть у розслаблених брюках, на допомогу прийдуть ботильйони на стійких підборах. Це саме та модель, яка створює гармонійний ансамбль з довжиною максі або штанами. Однак зверніть увагу на каблук — він обов'язково має бути товстим. Так ви не тільки зможете проходити весь день без дискомфорту, а й не посковзнетеся в ожеледь.

Жокейські чоботи

У такій моделі ви можете сміливо ходити навіть у найнеприємнішу погоду — жокейські чоботи не дадуть зіпсувати аутфіт. Попри те, що спершу вони призначалися для любителів верхової їзди, така пара успішно пройшла модну трансформацію. На сьогодні з нею легко скласти "міські" ефектні образи на кожен день.

Утеплені кросівки

Хоч кросівки здебільшого ми носимо із настанням сухої погоди, у зимовий період їх не треба далеко ховати — хіба що занадто тонкі моделі. Масивні ж пари можна спокійно інтегрувати у всілякі "теплі" образи — вони точно не будуть зайвими в аутфіті. Якщо ви переживаєте, що замерзнете, завжди можна придбати утеплені кросівки — вони створені спеціально для зимового сезону.

Раніше ми розповідали про 8 базових речей гардероба, які дозволяють створювати дорогі образи. Це речі, завдяки яким ваші аутфіти завжди виглядатимуть вишукано і привабливо.