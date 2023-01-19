Якщо гості уже на порозі: рецепт "Червоного салату", який готується поки варяться яйця

Такий салат чудово смакує і як самостійна страва, і як начинка для тарталеток

Часом буває, що гості приходять без попередження або ж ви просто забули про запланований візит і не встигли як слід підготуватися. Щоб їх було чим пригостити, можна швиденько спекти штрудель із вишнями, який готується буквально за 15 хв та зробити простенький салат, на приготування якого знадобиться ще менше часу.

Дуже цікавим рецептом ділиться trserial.net. "Червоний салат" готується за 10 хв із простих продуктів і точно сподобається вашим гостям, адже має прекрасний смак та вигляд. Подавати його можна у салатниці — як окрему страву або ж як начинку — у тарталетках.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

шинка (або ковбаса) — 150 г

помідори — 2 шт. (середні)

сир твердий — 50 г

майонез — 3 ст.л.

часник, сіль, перець — до смаку

Приготування:

Яйця відразу ставлять відварюватися. Щойно вони приготуються, їх треба порізати або натерти на терці – як вам зручніше, ніякої різниці немає. Шинку або ковбасу нарізають кубиком, як і томати. Проте останні мають бути твердими, щоб весь салат не "поплив". Сир потрібно натерти на великій тертці. Для заправки беруть кілька столових ложок майонезу і кілька зубчиків часнику, адже це чудове поєднання інгредієнтів потребує пікантної часникової нотки. Солимо й перчимо собі до смаку і все добре розмішуємо.

Раніше ми розповідали про нереально смачний німецький салат, який можна мастити на бутерброди. Завдяки поєднанню абсолютно різних продуктів та соусів ця страва має дуже незвичайний післясмак і здатна приємно здивувати навіть гурманів.