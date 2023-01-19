Що покласти у взуття взимку, щоб ноги не пахли: неймовірний лайфхак від стюардеси

Дуже неочікуване, проте ефективне рішення

Неприємний запах ніг — досить поширена проблема, особливо взимку, коли до теплого взуття одягається ще одна-дві пари шкарпеток. На морозі такі хитрощі можуть врятувати ноги від замерзання, а от в теплому приміщенні це явний перебір — вони починають пітніти й "пахнути".

Та, виявляється, позбутися цієї проблеми дуже просто. Є один копійчаний засіб, який допоможе суттєво покращити ситуацію. Про нього на просторах TikTok розповіла колишня стюардеса.

За її словами, усунути неприємний запах взуття допоможе звичайний пакетик чаю. Цей бюджетний лайфхак перевірений часом і дійсно стане в пригоді тим, хто стикається з подібною проблемою, каже дівчина.

"Що спільного між взуттям та чаєм? Якщо немає часу мити взуття, рятує пакетик чаю, — він вбирає зайву вологу та допомагає прибрати неприємний запах. Користуйтеся", — розповіла тіктокерка.

Раніше ми розповідали про ще один корисний лайфхак, який допоможе прибрати білі розводи та плями солі на зимовому взутті. Впоратися з цією проблемою також можна за допомогою простих бюджетних способів.