Джерела світла за копійки: чим можна замінити звичайні свічки (фото)
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Створення свічок у домашніх умовах не вимагатиме великих витрат
У зв’язку з обстрілами об’єктів енергосистеми багато українців щодня стикаються з плановими відключеннями світла. У таких випадках як альтернативне джерело світла будинку можна використовувати свічки, але якщо їх раптом не опинилося під рукою, їм можна легко і просто зробити заміну. "Телеграф" розповість, як у домашніх умовах зробити кілька альтернатив, які допоможуть не залишатися у темряві та навіть зігрітися.
Значних витрат на створення аналогів свічок не потрібно. Практично кожну можна буде зробити з того, що є чи не всіх вдома, передає видання 44.ua.
Масляна лампа або лампадка
Це простий світильник, що працює на основі згоряння олії або жому. Принцип чимось схожий на гасову лампу: в ємність наливається масло, туди опускається гніт, який виготовлений з рослинних або штучних волокон. Потім його підпалюють і масло, піднімаючись гніт, горить.
Що потрібно для створення:
- невелика пляшка з металевою кришкою чи будь-яка баночка;
- олія (будь-яка рослинна);
- вата;
- сірники або запальничка.
Як зробити
- у банку чи пляшку потрібно залити олію;
- з вати необхідно скрутити валик (він послужить ґнотом);
- у кришці зробити отвір і вставити в нього ватяний гніт;
- щільно закрутити кришку
- Підпалити гніт.
"Довгограюча" свічка
Таку свічку можна зробити за наявності у вас вдома звичайної. Її потрібно вставити в чарку, а потім налити масло, щоб воно не доходило до кінця свічки. В результаті ви отримаєте альтернативне джерело світла. Така свічка горітиме протягом 6-10 годин. Все залежить від її товщини.
Свічка з картоплі
Щоб створити свічку, необхідно буде взяти одну велику картоплю, глибоку піалу, олію та бинт/нитки/ шматочок ганчірки.
Як зробити свічку:
- в піалу наливаємо олію;
- у картоплі зрізаємо верх і дно;
- робимо наскрізний отвір;
- промаслений джгутик із ниток, бинта або шматочка ганчірки протягуємо через отвір;
- картоплину поміщаємо в піалу з маслом і підпалюємо кінчик ґнота.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у домашніх умовах своїми руками зробити обігрівач, який допоможе у випадках вимкнення опалення.