Джерела світла за копійки: чим можна замінити звичайні свічки (фото)

Створення свічок у домашніх умовах не вимагатиме великих витрат

У зв’язку з обстрілами об’єктів енергосистеми багато українців щодня стикаються з плановими відключеннями світла. У таких випадках як альтернативне джерело світла будинку можна використовувати свічки, але якщо їх раптом не опинилося під рукою, їм можна легко і просто зробити заміну. "Телеграф" розповість, як у домашніх умовах зробити кілька альтернатив, які допоможуть не залишатися у темряві та навіть зігрітися.

Значних витрат на створення аналогів свічок не потрібно. Практично кожну можна буде зробити з того, що є чи не всіх вдома, передає видання 44.ua.

Масляна лампа або лампадка

Це простий світильник, що працює на основі згоряння олії або жому. Принцип чимось схожий на гасову лампу: в ємність наливається масло, туди опускається гніт, який виготовлений з рослинних або штучних волокон. Потім його підпалюють і масло, піднімаючись гніт, горить.

Що потрібно для створення:

невелика пляшка з металевою кришкою чи будь-яка баночка;

олія (будь-яка рослинна);

вата;

сірники або запальничка.

Як зробити

у банку чи пляшку потрібно залити олію;

з вати необхідно скрутити валик (він послужить ґнотом);

у кришці зробити отвір і вставити в нього ватяний гніт;

щільно закрутити кришку

Підпалити гніт.

Фото — 44.ua

"Довгограюча" свічка

Таку свічку можна зробити за наявності у вас вдома звичайної. Її потрібно вставити в чарку, а потім налити масло, щоб воно не доходило до кінця свічки. В результаті ви отримаєте альтернативне джерело світла. Така свічка горітиме протягом 6-10 годин. Все залежить від її товщини.

Фото — 44.ua

Свічка з картоплі

Щоб створити свічку, необхідно буде взяти одну велику картоплю, глибоку піалу, олію та бинт/нитки/ шматочок ганчірки.

Як зробити свічку:

в піалу наливаємо олію;

у картоплі зрізаємо верх і дно;

робимо наскрізний отвір;

промаслений джгутик із ниток, бинта або шматочка ганчірки протягуємо через отвір;

картоплину поміщаємо в піалу з маслом і підпалюємо кінчик ґнота.

Фото — 44.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у домашніх умовах своїми руками зробити обігрівач, який допоможе у випадках вимкнення опалення.