Нашкодите ще більше: який популярний лайфхак від цвілі та конденсату насправді не діє

Намагання впоратися із конденсатом за допомогою миючого засобу насправді не несе за собою багато користі

Різкі зміни температури на вулиці нерідко змушують вікна у наших будинках чи квартирах "плакати". Через підвищену вогкість чимало господарів та господинь шукають способи швидко впоратися із наявністю конденсату та подальшим виникненням цвілі. Однак вельми популярний лайфхак із миючим засобом хоча, на перший погляд, і працює, але може тільки ще більше нашкодити.

Про це повідомляє британське видання Express. Розвінчанням популярного міфу зайнявся експерт із дизайну ванних кімнат компанії Bathroom Supastore Еван Джонс. Спеціаліст підкреслює, що шкода, якою здатний обернутися такий лайфхак, може оцінюватися згодом у тисячні суми.

Для початку нагадаємо: винахідники такого способу боротьби із конденсатом на вікнах для усунення проблеми пропонують покривати шибки миючим засобом для посуду. Це, начебто, має запобігти утворенню крапель вологи на склі, що, зрештою, повинно було б допомогти боротися із подальшим виникненням цвілі.

Утім, за словами Евана Джонса, насправді це так не працює. Хоча крапель на вікні й справді більше не буде, зайва волога, яка мала б стати конденсатом, нікуди не подінеться. Згодом вона може просочитися на пористі поверхні — це стіни, стелі, віконні рами. Як результат: утворення ще більшої кількості цвілі, з якою потім доведеться боротися досить довго.

"Видалити цвіль зі стін складніше, ніж зі скла. Якщо цвіль все-таки з’явиться на ваших стінах, її усунення може коштувати тисячі доларів, і ви можете сильно захворіти в процесі", — підкреслив фахівець.

До того ж, якщо використовувати миючі засоби, можна пошкодити гумові ущільнювачі на вікнах, через що їх зрештою доведеться міняти. Саме тому більшість виробників вікон категорично проти подібного лайфхаку для боротьби із конденсатом.

Як же ж тоді змусити вікна перестати "плакати"?

Провітрюйте кімнату частіше — мінімум 15-20 хвилин на день.

Сушіть вологі речі не в приміщенні, а на балконі.

Завжди готуйте при увімкненій витяжці.

Регулярно протирайте вікна сухою ганчіркою.

Ще кілька простих порад по боротьбі із конденсатом можна знайти у попередньому матеріалі "Телеграфа".

Також ми писали про те, як позбавитися цвілі може допомогти звичайна свічка. До речі, цей спосіб буде досить ефективний для використання у ванній.