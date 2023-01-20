Як випрати речі у пральній машині при відключенні води: ефективний лайфхак для господинь

Дотримуючись простих правил, одяг можна випрати навіть без централізованого водопостачання

Якщо вам терміново треба випрати речі, а воду тимчасово відключили, це не проблема. Ми вже розповідали, як перезапустити пральну машинку, якщо вода зникла прямо під час прання, а тепер розкажемо, як випрати одяг без централізованого водопостачання.

Щоб пралка запустилася і виконала свою функцію, воду у барабан можна додати самостійно. Ефективним лайфхаком, про який варто знати кожній господині, ділиться ТСН.

Як запустити пральну машинку при відключенні води

Якщо вода не подається до пральної машини з водопроводу, її можна залити вручну. Головне у такому разі — дотримуватися правил, про які ми зараз розповімо.

Якщо у вас вдома — ще не підключена нова пральна машина, насамперед варто подбати про зливання води. Під час прання можна просто закріпити шланг на раковині або ж опустити його у ванну чи унітаз і добре закріпити. Якщо ж вимкнули воду, але пральна машина підключена, цей крок пропускається.

У барабан, як і зазвичай, завантажується одяг, а дверцята щільно закриваються, порошок та кондиціонер теж поміщаються у відповідні відсіки. Далі вам знадобиться відро чистої води. Краще, щоб вона була теплою, а не крижаною. Однак, якщо змоги нагріти воду у вас немає, не турбуйтеся — до потрібної температури її пралка нагріє сама. Після цього вам треба обрати режим прання і запустити машинку.

Вона одразу почне гудіти — це значить, що техніка намагається набрати воду, без якої процес просто не запуститься. Отже, настав час додавати рідину. Зробити це можна за допомогою кружки або невеликої пляшки — об’ємом до 1 л. З відра набирається вода і досить швидко, аби техніка не "запідозрила" неладного, заливається у відсік для порошку. Однак старайтеся при цьому не сильно облити пралку з зовнішнього боку. Воду потрібно заливати так, щоб порошок повністю змився всередину.

Важливо! Доки наливаєте воду, не забувайте стежити, чи машина все ще гуде. Гудіння триватиме, поки техніка набирає потрібну кількість води, а тоді ці звуки припиняться і запуститься, власне, процес прання.

Після цього машинці на деякий час можна дати спокій. Проте не відходьте далеко — важливо "зловити" момент, коли воду потрібно буде долити для полоскання речей. Наприклад, якщо вибирати "Швидке прання", то полоскати одяг машина почне вже за 8-10 хв після старту.

Заливають воду для полоскання таким же способом. Однак її цього разу знадобиться дещо більше, тому краще заздалегідь тримати відро з водою поруч.

Якщо ви обрали режим прання, який передбачає додаткове полоскання, то доведеться заливати рідину і втретє. Якщо ж ні — пральна машина сама зіллє воду і перейде у режим віджиму.

Раніше ми розповідали, навіщо прати нову постільну білизну. Це особливо важливо робити людям із чутливою шкірою та алергією.