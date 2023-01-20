Китайський Новий рік принесе успіх у життя трьох знаків Зодіаку

Розповідаємо, чим же так потішить рік Чорного Водяного Кролика цих везунчиків

Китайський Новий рік наступає не 1 січня, а щороку в різні дні. Дата визначається за місячним календарем. 2023 рік у Китаї настане лише 22 січня, а закінчиться 9 лютого 2024 року (щоправда, для китайців це будуть 4720 та 4721 рік, відповідно). Протягом наступних майже 13 місяців особливо щаститиме, згідно з китайським гороскопом, трьом знакам Зодіаку.

Рік Чорного Водяного Кролика принесе удачу практично всім представникам зодіакальних сузір’їв, однак особливо прихильною пані Фортуна буде до Бика, Тигра та Змії. Про це повідомляє express.

Бик

Роки народження: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Удача для Биків цього року "на підйомі" і їм постійно щаститиме у різних ситуаціях. Однак, щоб досягнути справді вражаючого результату, астрологи радять Бикам наполегливо працювати, використовуючи усі можливості для кар’єрного росту. Чим більше зусиль докладете, тим більше вигоди відчуєте.

Щодо інших аспектів життя, то й тут представникам цього знака усміхнеться удача. Єдине, на що варто звернути увагу, — власне здоров’я. Якщо раптом відчуєте погіршення стану, краще звертайтесь до спеціалістів без зайвих зволікань.

Тигр

Роки народження: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Тигрів цього року удача буквально переслідуватиме: їм буде щастити геть у всіх справах і починаннях. І колесо Фортуни набиратиме обертів з дня у день. Єдине, що може трохи затьмарити їх радісний настрій у 2023-му — думки про минулі помилки. Однак над цим Тиграм таки варто добре подумати, щоб у майбутньому не допускати таких же погрішностей і жити як у Бога за пазухою.

Потішить представників цього знака кар’єра: протягом року вдасться почати заробляти більше. Однак, ненабагато.

Змія

Роки народження: 1928, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Змії налаштовані на плавне проходження майбутнього року. Очікувати на щось грандіозне, що з’явиться саме по собі в одну мить, не доводиться, зате цілий рік ви зможете потроху діставати вигоду з усього.

Кар’єрні перспективи на 2023-ій досить хороші: є шанс отримати визнання від лідерів, а на горизонті "маячить" підвищення — або статусу, або зарплати, або ж усього й відразу. На любовному фронті теж будуть зміни: самотні Змії поринуть у романтику, а от ті, хто вже має партнера, ризикують потрапити у серйозний конфлікт. Якщо вимкнете емоції й обдумаєте все тверезо, зможете навіть отримати користь з цієї ситуації, кажуть астрологи. Тому не засмучуйтесь і приділяйте більше уваги своїй половинці.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку 2023-ій приготував доленосні зустрічі. Готуватися до позитивних змін варто відразу трьом представникам Зодіаку.