Безкоштовно і без головного болю: топ-5 секретів, як зберегти тепло у своїй оселі

Ці маленькі лайфхаки дуже впливають на збереження тепла в будинку

З настанням зимових морозів для багатьох українців надзвичайно важливо підтримувати витрати на опалення на мінімально можливому рівні. До того ж зараз триває відключення електроенергії, і підігріти хоча б одну кімнату за допомогою обігрівача викликає складність.

Щоб допомогти довше зберігати тепло у своїх оселях, експерти поділилися різними способами запобігання витоку тепла, пише express. Цими п’ятьма лайфхаками можна "підігріти" свої житла без постійного включення опалення.

1. Використовуйте денне світло

Переконайтеся, що всі штори та жалюзі повністю відкриті, щоб світло, що випромінюється сонцем, могло нагріти різні кімнати в будинку. Потім, коли сонце сідає, закрийте штори та жалюзі, щоб зберегти тепло. Відомо, що близько 18% всього тепла в будинку губиться через вікна. Штори можуть зменшити втрати тепла на 41%.

2. Правильно розставте меблі

Переконайтеся, що перед радіатором немає меблів. Якщо можливо, залиште радіатори "відкритими", щоб тепло поширювалося по всій кімнаті.

3. Максимально використовуйте пар душа

Перш ніж прийняти душ, залиште двері у ванну відчиненою, щоб частина пари та тепла зігріла навколишні приміщення будинку.

4. Розмістіть фіранки за радіатором

Коли в будинку включені батареї, важливо не допустити, щоб штори закривали батарею, оскільки це направить тепло до вікна. Акуратно помістіть фіранки за радіатором, що нагріває всю кімнату.

5. Не допускайте протягів

Переконайтеся, що всі двері та вікна зачинені. Приберіть усі протяги, які є у будинку. На це можуть бути потрібні гроші, але в перспективі ви більше витратите на додаткове опалення, якщо протяги так і відбиратимуть у вас тепло і впускатимуть холодне повітря з вулиці.

Дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі, як зігрітися взимку за допомогою обдуманого розміщення меблів у вашому будинку. Не перетворюйте свій "барліг" на зимове царство.