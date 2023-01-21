День 21 січня: що категорично не можна робити в це свято

Хрещені батьки цього дня мали подарувати хрещеникові мило та рушник

У суботу, 21 січня, згідно з церковним календарем, відзначається день пам’яті святителя Еміліана. У народі свято відоме як Омелян день, Омелин день, Омелян Зимовий або Кумів день, оскільки в цей день було заведено запрошувати в гості кумів.

"Телеграф" розповідає про головні традиції 21 січня, а також, що категорично заборонено робити на це свято.

Кумів день: традиції

У народі 21 січня – день кумів, тому наші пращури намагалися цього дня збиратися вдома біля своїх кумів, веселилися, гуляли та розповідали байки. Навіть існувало повір’я, що якщо в день кумів добре пригостити їх, то хрещеник весь рік буде здоровим.

Також на сніданок 21 січня потрібно було подавати страви з м’яса, адже вважалося, що це принесе статки до будинку. А натщесерце треба було випити ковток водохресної води.

Що не можна робити у Кумів день 21 січня

Купувати мотузки, пити кисіль – до біди.

Лаятися з близькими.

Поганословити і злитися.

Переїдати та зловживати алкоголем.

Ледарювати і довго лежати в ліжку.

Виконувати жодну роботу, особливо у першій половині дня.

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