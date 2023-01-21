Якщо дме з вікна: прості способи, як впоратися з протягом самотужки

Головне визначити, з якої частини дме холодне повітря

Вважається, що перевагами пластикових вікон є їхня енергоефективність і здатність не пропускати з вулиці холодне повітря. Проте з останнім пунктом, а точніше із проблемою появи протягу, стикаються не лише власники дерев’яних вікон.

Якщо з пластикового вікна дме, необхідно визначити, чому так відбувається, і усунути причину. Основними причинами, чому дме з вікна, можуть бути: неякісний монтаж вікон, дешеві матеріали, економія на герметиці або зіпсований ущільнювач, пише видання "Хочу".

Як визначити, з якої частини дме холодне повітря

За допомогою запальнички. Просто піднесіть вогонь до вікна — там, де полум’я тремтітиме, там і утворилася щілина для протягу. Також щілину у вікні можна відчути долонею.

Що робити, якщо дме з вікна

Якщо дме від віконних петель: підкручуємо їх і переконуємося, чи вони щільно прилягають до фіксуючих деталей.

підкручуємо їх і переконуємося, чи вони щільно прилягають до фіксуючих деталей. Якщо дме біля підвіконня: просто проходимося в місцях щілин герметиком.

просто проходимося в місцях щілин герметиком. Якщо дме по всьому периметру стулки: регулюємо вікна та налаштовуємо їх на зимовий режим.

Якщо дме з-під резинки: міняємо ущільнювачі.

Раніше "Телеграф" писав, як усунути протяги і утеплити вікна одним недорогим способом. Слід вжити простих заходів.