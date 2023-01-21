Якщо дме з вікна: прості способи, як впоратися з протягом самотужки
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Головне визначити, з якої частини дме холодне повітря
Вважається, що перевагами пластикових вікон є їхня енергоефективність і здатність не пропускати з вулиці холодне повітря. Проте з останнім пунктом, а точніше із проблемою появи протягу, стикаються не лише власники дерев’яних вікон.
Якщо з пластикового вікна дме, необхідно визначити, чому так відбувається, і усунути причину. Основними причинами, чому дме з вікна, можуть бути: неякісний монтаж вікон, дешеві матеріали, економія на герметиці або зіпсований ущільнювач, пише видання "Хочу".
Як визначити, з якої частини дме холодне повітря
За допомогою запальнички. Просто піднесіть вогонь до вікна — там, де полум’я тремтітиме, там і утворилася щілина для протягу. Також щілину у вікні можна відчути долонею.
Що робити, якщо дме з вікна
- Якщо дме від віконних петель: підкручуємо їх і переконуємося, чи вони щільно прилягають до фіксуючих деталей.
- Якщо дме біля підвіконня: просто проходимося в місцях щілин герметиком.
- Якщо дме по всьому периметру стулки: регулюємо вікна та налаштовуємо їх на зимовий режим.
- Якщо дме з-під резинки: міняємо ущільнювачі.
Раніше "Телеграф" писав, як усунути протяги і утеплити вікна одним недорогим способом. Слід вжити простих заходів.