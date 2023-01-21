Як висушити речі удвічі швидше: три зимові лайфхаки, які заміняють звичайну батарею

Зовсім не обов'язково розвішувати речі над газовою плитою чи купувати обігрівач

Висушити білизну у холодну пору року — те іще завдання. Особливо, якщо раптово відключили централізоване опалення і батареї швидко охололи. Щойно випрані речі просто посеред кімнати будуть сохнути дуже довго, ще й можуть почати пахнути пліснявою.

Вважається, що виручити можуть хіба що спеціальні сушильні машини чи обігрівачі. Однак це зовсім не так — є кілька хитрих способів висушити білизну без усього цього. Ще й вдвічі швидше, передає pixelinform.

1 — Рушник і пральна машина

Покладіть на дно барабана машинки чистий сухий махровий рушник, а потім білизну, яку треба висушити. Але не напихайте повний барабан — так потрібно ефекту не буде, потрібно класти лише кілька речей за раз. Далі оберіть режим віджиму на максимальній швидкості і запустіть пралку. Після цього одяг ви дістанете вже практично сухим — досушиться він дуже швидко.

2 — Додатковий віджим

Цей метод допомагає, якщо пральна машинка не перевантажена. При невеликій заповненості барабана можете відразу після прання ще раз запустити пралку на режимі віджиму — саме собою, на максимальних обертах.

3 — Осушувач повітря

Якщо у вас вдома є такий прилад, він якраз стане в пригоді. Просто увімкніть його поблизу білизни і вже незабаром ви помітите, що речі висохли без зайвих старань з вашого боку. Тільки стежте за увімкненим приладом і не підсовуйте його аж занадто близько — пам’ятайте про техніку безпеки.

До речі, якщо використовувати ці прийоми комплексно, то проблем із сушінням білизни взимку взагалі не виникатиме.

Раніше ми також розповідали, чому взимку одяг краще сушити на морозі, а не в домі. Цим секретним лайфхаком користувалися ще наші бабусі — раніше господині планували "велике прання" саме перед настанням морозів, і неспроста.