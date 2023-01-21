Рус

Як приготувати пишні й дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин: рецепт

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пухкі оладки для багатьох - смак дитинства Новина оновлена 21 січня 2023, 17:03
Пухкі оладки для багатьох - смак дитинства. Фото odnaminyta.com

Простий рецепт смачної страви для всієї родини

Щоб приготувати вдома смачні солодощі, зазвичай господині використовують борошно, яйця, цукор та інші інгредієнти. Однак, виявляється, насправді можна цілком обійтися й без борошна — як у випічці, так і з іншими десертами, які готуються з тіста.

Наприклад, смачні пухкі оладки можна спокійно готувати і без цього складника. Ані їхнього смаку, ані вигляду це не погіршить, розповідає prostoway.

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 2 ст. л.
  • сіль – дрібка
  • кефір – 250 мл
  • манка – 250 г
  • сода – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Змішайте разом яйця, цукор і сіль.
  2. Додайте до збитих яєць теплий кефір, змішайте все до однорідної маси.
  3. У кефірну масу всипайте манну крупу і зробіть тісто для млинців. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, щоб дати манній крупі трохи "настоятися" й набухнути.
  4. Після цього додаємо в тісто соду і добре перемішуємо. Перекладаємо готове тісто у кондитерський мішок.
  5. На сковорідку вливаємо зовсім трішечки олії і добре її розігріваємо.
  6. Вичавлюємо невеликі порції тіста на поверхню сковороди, обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до появи рум’яної скоринки.

Раніше ми розповідали, як приготувати поживні вівсяні млинці з яблуками без борошна. Така страва містить багато клітковини та білків, що робить її корисною та поживнішою. Особливо добре млинці смакуватимуть з медом або варенням.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Оладки