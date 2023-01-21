Як приготувати пишні й дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин: рецепт

Простий рецепт смачної страви для всієї родини

Щоб приготувати вдома смачні солодощі, зазвичай господині використовують борошно, яйця, цукор та інші інгредієнти. Однак, виявляється, насправді можна цілком обійтися й без борошна — як у випічці, так і з іншими десертами, які готуються з тіста.

Наприклад, смачні пухкі оладки можна спокійно готувати і без цього складника. Ані їхнього смаку, ані вигляду це не погіршить, розповідає prostoway.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.

цукор – 2 ст. л.

сіль – дрібка

кефір – 250 мл

манка – 250 г

сода – 1 ч. л.

Приготування:

Змішайте разом яйця, цукор і сіль. Додайте до збитих яєць теплий кефір, змішайте все до однорідної маси. У кефірну масу всипайте манну крупу і зробіть тісто для млинців. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, щоб дати манній крупі трохи "настоятися" й набухнути. Після цього додаємо в тісто соду і добре перемішуємо. Перекладаємо готове тісто у кондитерський мішок. На сковорідку вливаємо зовсім трішечки олії і добре її розігріваємо. Вичавлюємо невеликі порції тіста на поверхню сковороди, обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до появи рум’яної скоринки.

Раніше ми розповідали, як приготувати поживні вівсяні млинці з яблуками без борошна. Така страва містить багато клітковини та білків, що робить її корисною та поживнішою. Особливо добре млинці смакуватимуть з медом або варенням.