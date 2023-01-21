Як приготувати пишні й дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин: рецепт
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Простий рецепт смачної страви для всієї родини
Щоб приготувати вдома смачні солодощі, зазвичай господині використовують борошно, яйця, цукор та інші інгредієнти. Однак, виявляється, насправді можна цілком обійтися й без борошна — як у випічці, так і з іншими десертами, які готуються з тіста.
Наприклад, смачні пухкі оладки можна спокійно готувати і без цього складника. Ані їхнього смаку, ані вигляду це не погіршить, розповідає prostoway.
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- сіль – дрібка
- кефір – 250 мл
- манка – 250 г
- сода – 1 ч. л.
Приготування:
- Змішайте разом яйця, цукор і сіль.
- Додайте до збитих яєць теплий кефір, змішайте все до однорідної маси.
- У кефірну масу всипайте манну крупу і зробіть тісто для млинців. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою, щоб дати манній крупі трохи "настоятися" й набухнути.
- Після цього додаємо в тісто соду і добре перемішуємо. Перекладаємо готове тісто у кондитерський мішок.
- На сковорідку вливаємо зовсім трішечки олії і добре її розігріваємо.
- Вичавлюємо невеликі порції тіста на поверхню сковороди, обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до появи рум’яної скоринки.
Раніше ми розповідали, як приготувати поживні вівсяні млинці з яблуками без борошна. Така страва містить багато клітковини та білків, що робить її корисною та поживнішою. Особливо добре млинці смакуватимуть з медом або варенням.