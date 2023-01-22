Іменини Ніни у 2023 році: всі дні, коли Ніночка святкує День ангела

Є багато версій про те, звідки походить ім’я Ніна

Ім’я Ніна на сьогоднішній день не дуже поширене в Україні, проте все одно дуже гарне та цікаве. "Телеграф" розібрався, що воно означає і коли всі Дні ангела Ніни на рік.

Значення імені Ніна

Точно невідомо, звідки з’явилося це ім’я, є багато версій. Вважається, що ім’я Ніна може бути просто короткою формою імені Антоніна, Яніна чи Нінель, котра стала самостійним ім’ям.

За іншою версією, воно може походити від грузинського Ніно, що означає цариця. З шумерської мови його можна перекласти як "пані", з суахілі, — "мати", з давньогрецької, — "квітка".

Використовуються такі розмовні форми імені як Ніночка, Нінуля, Нінель, Нуся, Нінок, Нінка.

В Україні ім’я Ніна входить до 30 найпоширеніших жіночих імен.

Коли День ангела Ніни?

Головні іменини Ніни святкуються у день пам’яті рівноапостольної Святої Ніни 27 січня. Вважається, що Свята Ніна принесла християнство до Грузії, і там день її пам’яті відзначається як національне свято Нінооба.

Крім того, святкують інші Дні ангела Ніни за церковним православним календарем:

14 травня , — мучениця Ніна Кузнєцова;

, — мучениця Ніна Кузнєцова; 19 листопада, — преподобна інокіня Ніна Шувалова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за прикметами суворо заборонено дарувати жінці у подарунок.