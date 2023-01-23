Ніно, з іменинами! Чудові листівки та короткі привітання на День ангела Ніни
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Не забудьте привітати Нінусю з іменинами
Ім’я Ніна на сьогодні нехай не найпоширеніше, проте все одно неймовірно гарне. Раніше ми розповіли, що воно означає, і коли всі Дні ангела Ніни протягом року. Тепер "Телеграф" зібрав добірку відмінних привітань у віршах, прозі та листівках на іменини Ніночки.
Короткі привітання з Днем ангела Ніни
- З Днем ангела, Нінусь! Бажаю бути зіркою сьогодні та завжди. Але не тією зіркою, що від слави сяє, а тією, що сама світиться від щастя, і світлом своїм допомагає світити іншим!
- Ніно, з іменинами! Бажаю кохання, теплоти, щоб справдилися всі твої бажання і щоб аж іскри в очах блищали від щастя.
- Вітаю з твоїм днем, Ніно! Квітни як троянда, співай як соловей, кохай, танцюй, веселись і насолоджуйся життям на всі 100%. Ти гідна цього і навіть більшого!
- Мила Ніно, в День ангела бажаю, щоб твої цілі самі тебе наздоганяли, нехай нападе на тебе щастя та фінансовий успіх, — і не надумай відбиватися!
- З іменинами, Нінусь! Нехай у твоєму житті буде багато радості та щастя, позитивних емоцій, і зовсім не буде проблем та смутку. Усього кращого, люба!
Листівки для привітання на День ангела Ніни
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати жінкам, — за прикметами деякі речі можуть лише накликати лиха.