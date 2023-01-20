"Цей народ перемогти не можна": Філатов розповів про дивну знахідку на місці трагедії у Дніпрі

Міський голова розповів, куди власники можуть звернутися по свої накопичення

На місці зруйнованої багатоповерхівки у Дніпрі, де російська ракета вбила 46 мирних жителів, рятувальники знайшли величезну суму грошових коштів.

Про це міський голова Борис Філатов повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Ніхто не сховав її, не привласнив. — пише мер. — Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції".

За його словами, сума, валюта, упаковка не розголошуються, хоча міському голові відомі всі подробиці.

"Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті", — додав Філатов.

"Цей народ перемогти не можна", — висловив він своє захоплення українцями.

Сайт "Телеграф" писав, що при трагедії у Дніпрі, яка сталася 14 січня, люди гинули цілими родинами. У числи загиблих опинилися шестеро дітей, найменшому з котрих був лише рік.

Також нагадаємо, Борис Філатов вважає, що число жертв може перевищити 50 осіб. Він попередив, що деякі тіла загиблих могли випаруватися при згорянні реактивного палива ракети Х-22, яка влучила в житловий будинок на Набережній Перемоги, 118.