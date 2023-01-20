"Этот народ победить нельзя": Филатов рассказал об удивительной находке на месте трагедии в Днепре

Городской голова рассказал, куда владельцы могут обратиться за своими накоплениями

На месте разрушенной многоэтажки в Днепре, где российская ракета убила 46 мирных жителей, спасатели обнаружили огромную сумму денежных средств.

Об этом городской голова Борис Филатов сообщает на своей странице в Facebook.

"Никто не спрятал ее, не присвоил, — пишет мэр. — Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции".

По его словам, сумма, валюта, упаковка не разглашаются, хотя городскому голове известны все подробности.

"Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены", — добавил Филатов.

"Этот народ победить нельзя", — выразил он свое восхищение украинцами.

Сайт "Телеграф" писал, что при трагедии в Днепре, произошедшей 14 января, люди гибли целыми семьями. В числе погибших оказались шестеро детей, самому маленькому из которых был всего год.

Также напомним, что Борис Филатов считает, что число жертв может превысить 50 человек. Он предупредил, что некоторые тела погибших могли испариться при сгорании реактивного топлива ракеты Х-22, попавшей в жилой дом на Набережной Победы, 118.