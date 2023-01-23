Ниночка, с именинами! Отличные открытки и короткие поздравления на День ангела Нины

Не забудьте поздравить Нинусю с именинами

Имя Нина на сегодня пусть не самое распространенное, однако все равно невероятно красивое. Раньше мы рассказали, что оно значит, и когда все Дни ангела Нины в году. Теперь "Телеграф" собрал подборку отличных поздравления в стихах, прозе и открытках на именины Ниночки.

Короткие поздравления с Днем ангела Нины

С Днем ангела, Нинусь! Желаю быть звездой сегодня и всегда. Но не той звездой, которая от славы сияет, а той, что сама светится от счастья, и светом своим помогает загореться другим!

Нина, с именинами! Желаю любви, теплоты, чтобы сбылись все твои желания и чтобы аж искры в глазах блестели от счастья.

Поздравляю с твоим днем, Нина! Цвети как роза, пой как соловей, люби, танцуй, веселись и наслаждайся жизнью на все 100%. Ты достойна этого, и даже большего!

Милая Нина, в День ангела желаю, чтобы твои цели сами тебя догоняли, пусть нападет на тебя счастье и финансовый успех, — и не вздумай отбиваться!

С именинами, Нинусь! Пусть в твоей жизни будет много радости и счастья, положительных эмоций, и совсем не будет проблем и печали. Всего лучшего, дорогая!

Открытки для поздравления на День ангела Нины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить женщинам, — по приметам некоторые вещи могут только накликать беду.