Про ці нюанси багато хто не знає: як не промочити ноги та правильно висушити взуття

Ноги важливо не намочити, а якщо це сталося — сушити взуття так, щоб воно не зменшилося і не втратило форму

Зима 2022-2023 не тішить стабільністю — морози змінюються теплом, а мокрий сніг чи дощ стали звичним явищем. Насамперед страждає від цього наше взуття.

Кожен тип взуття вимагає особливого догляду, але є поради, які можна застосувати до всіх варіантів. "Телеграф" зібрав основні їх.

Нове взуття перед тим як почати носити краще тричі обробити вологозахисним засобом. Перед цим краще протерти, щоб видалити зайвий пил. Зверніть увагу, що водонепроникні засоби не працюють на лакових матеріалах або стрейчі. Для тих, кому не підходять розчини або у вас взуття з текстильними елементами, можна їх натерти рівним шаром бджолиного воску.

Гумові чоботи відмінно захищають від вологи, але цей вид взуття не дихає. Як альтернативу для тих хто і виглядати хоче парадно, і дбає про якість взуття, випускають спеціальні гумові бахіли. У них також є проблема того, що вони не пропускають повітря. Але цей варіант тимчасовий і дійшовши до місця призначення їх можна зняти.

Важливо не тільки не допускати намокання, а й правильно сушити взуття. Насамперед з вашої пари потрібно вийняти устілку (якщо вона знімна) адже вона контактує з ногами найбільше — якщо її вийняти підошва просохне краще. Для того, щоб висушити взуття, можна набити його кульками із сухих газет або паперу. Їх варто замінити за кілька годин у міру намокання. Швидко висушити взуття може допомогти фен.

Якщо ваше взуття промокло, краще досушувати його на колодках, особливо якщо воно має складну форму або дизайн. Якщо ви сушите взуття не спеціальними сушарками, а ставите на батарею — воно може зменшитися у розмірі через усадку матеріалу.

Остання лінія оборони між вологою та вашими ногами – це шкарпетки. Вони мають бути максимально якісні. На зиму краще вибирати моделі з тонкої вовни (хвалять мериносову) або спеціальні водонепроникні, якщо вам великий ризик намочити ноги. Є як вологовідвідні шкарпетки, так і дійсно водонепроникні які складаються з трьох куль: в’язаної зовнішньої шкарпетки, водонепроникної мембрани і в’язаної внутрішньої шкарпетки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як усунути неприємний запах від взуття взимку за допомогою чайного пакетика. Також є підручні засоби і для того, щоб очистити пару від сольового розчину.