Коли в Україні відзначається Тетянин день: дата, історія і що не можна робити у свято

У церковне свято жінки з прекрасним ім’ям Тетяна відзначають свої іменини

Найближчої середи в Україні відзначають одне з важливих церковних свят 2023 року — Тетянин день. Саме 25 січня християнами східного обряду вшановується пам’ять священномучениці Татіани Римської.

Тетянин день 25 січня: історія свята

Татіана Римська народилася в Римі в 3 столітті нашої ери. Дівчина жила і виховувалась у християнській сім’ї, за що була піддана гонінню з боку язичників. Згідно з легендою, коли Татіану привели до храму Аполлона, вона почала молитися Ісусу, від чого статуя божества впала і вбила безліч людей.

25 січня заведено вітати всіх дівчат та жінок, які мають ім’я Тетяна. А ось зі святом студентства День Тетяни став асоціюватися 1755 року, коли російська імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Оскільки це сталося у день святої Тетяни, то саме російські, а не українські студенти і святкують "Тетянин день" як День студента.

В Україні День студента відзначають щороку 17 листопада.

Що не можна робити в Тетянин день 25 січня

Вдаватися до смутку. У це свято, навпаки, можна веселитися і займатися домашніми справами.

Відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить.

Конфліктувати і скупитися.

Дівчатам не можна лінуватися, ходити в старому чи брудному одязі – це віщує невдачі в коханні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано із тим, що Різдво деякі українці почали відзначати 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше.