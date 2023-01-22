Сім порад, щоб прибрати конденсат у будинку взимку: це реально працює

Прості правила допоможуть зменшити вологість на підвіконні

Взимку у багатьох будинках може виникати пліснява. Нерідко грибок розвивається через конденсат на вікнах. З цією проблемою зазвичай стикаються в житлах, де немає достатньої вентиляції, а рівень вологості занадто високий. Однак є способи запобігти появі конденсату навіть без використання дорогих хімічних засобів.

Рекомендації, які допоможуть позбавитися конденсату в будинку взимку, дав експерт з інтер’єру Оуен Уітлок у матеріалі Express. Його поради включають невеликі зміни деяких наших звичок та застосування натуральних продуктів. Якщо дотримуватись ряду правил, то, за його словами, вам вдасться прибрати конденсацію на вікнах.

Поради експерта, щоб побороти конденсат на вікнах у холодну пору року:

Харчова сода або сіль. Просто наповніть невелику миску содою чи сіллю та поставте на підвіконня. Згодом ви помітите, що речовина затвердіє, поглинаючи вологу. Коли це станеться, замініть свіжим інгредієнтом.

Просто наповніть невелику миску содою чи сіллю та поставте на підвіконня. Згодом ви помітите, що речовина затвердіє, поглинаючи вологу. Коли це станеться, замініть свіжим інгредієнтом. Мікрофібра. Щоранку витирайте вологу навколо віконної рами, використовуючи тканину з мікрофібри. Це допоможе запобігти перетворенню надмірної вологи на плісняву.

Щоранку витирайте вологу навколо віконної рами, використовуючи тканину з мікрофібри. Це допоможе запобігти перетворенню надмірної вологи на плісняву. Душ — коротший і прохолодніший. Скоротіть час прийняття душ і замість гарячої води використовуйте прохолоднішу. Після душу залиште двері та вікна ванної кімнати відкритими на півгодини, щоб збільшити приплив повітря.

Скоротіть час прийняття душ і замість гарячої води використовуйте прохолоднішу. Після душу залиште двері та вікна ванної кімнати відкритими на півгодини, щоб збільшити приплив повітря. Рослини. Прикрасьте будинок вологопоглинальними кімнатними рослинами. Це не тільки хороший спосіб запобігти утворенню конденсату, але й покращити зовнішній вигляд кімнати. Наприклад, це може бути мирна лілія чи англійський плющ.

Оцет. Якщо ви помітили утворення цвілі, за допомогою натурального засобу приберіть спори грибка. Перелийте оцет у пульверизатор, розбавте водою та розпорошіть на забруднене місце. Залишіть на годину. Очистіть і протріть ганчіркою.

Якщо ви помітили утворення цвілі, за допомогою натурального засобу приберіть спори грибка. Перелийте оцет у пульверизатор, розбавте водою та розпорошіть на забруднене місце. Залишіть на годину. Очистіть і протріть ганчіркою. Провітрювання. Час від часу відкривайте вікна у будинку, щоб впустити свіже повітря. Якщо у вікнах є вентиляційні отвори, відкрийте їх, щоб забезпечити вентиляцію і знизити ризик утворення конденсату без втрати надмірної кількості тепла.

Час від часу відкривайте вікна у будинку, щоб впустити свіже повітря. Якщо у вікнах є вентиляційні отвори, відкрийте їх, щоб забезпечити вентиляцію і знизити ризик утворення конденсату без втрати надмірної кількості тепла. Осушувач. Якщо нічого не допомагає, інвестуйте в осушувач повітря, щоб позбавитися зайвої вологи в будинку.

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