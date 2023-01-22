Підійдуть не всі: які дрова краще використовувати взимку для опалення

Деякі сорти деревини мають свої проблеми

Через постійні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури багато українців переїхали до приватного сектору, де через наявність печі чи буржуйок можна не турбуватися про перебої з опаленням. Однак варто пам’ятати, що в разі опалення дровами, для обігріву підійдуть не всі сорти дерев, а деякі з них додадуть проблем у майбутньому.

Як говориться в матеріалі Уніан, варто пам’ятати, що найкраще для опалення підходять дрова листяних порід на зразок дуба, ясеню, акації. Крім того, підійдуть і плодові дерева на кшталт яблуні, груші та абрикосу.

Але важливо пам’ятати, що вони повинні бути сухими, тому що вологі дрова сильно димітимуть, а їх тепловіддача буде нижчою.

А ось деякі сорти дров підійдуть для опалення гірше. Зокрема йдеться про хвойні дерева, оскільки у них невисока теплотворність, вони швидко згорають і мають у складі велику кількість смоли, яка сильно димить і виділяє неприємний запах.

Також є проблеми з використанням берези. Через велику кількість дьогтю у складі деревини вона сильно коптить, чим швидко забиває димар.

Тополя теж гірше підійде для опалення через те, що ця деревина швидко згоряє та дає відносно мало тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про корисні туристичні лайфхаки, які стануть у пригоді для виживання взимку в холодній квартирі.