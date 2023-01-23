Запасіть цукерок: поради від канадців, як зігрітися після морозу
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Зігріватися ліпше без алкоголю, а із солодощами
Щоб не замерзнути на вулиці в мороз або просто холодну погоду варто заздалегідь підготуватися до виходу з теплого приміщення. Потрібно вибрати відповідний одяг та взуття. Але в житті трапляється різне, і нерідкі випадки, що навіть підготовлені можуть промокнути або сильно перемерзнути.
У таких випадках важливо не нашкодити і у разі сильного перемерзання може знадобитися медична допомога. При переохолодженні найважливіше дістатися до укриття, де ви можете відігрітися, пишуть у рекомендаціях охорони здоров’я канадської провінції Альберта.
- Першим кроком до зігрівання є позбутися мокрого і холодного одягу і переодягнутися в сухий і теплий. Якщо такої під рукою немає, можна зігріватися методом "шкіра до шкіри" під ковдрою.
- Потрібно рухатися, щоб покращити кровотік, але не потіти, щоб не охолонути ще більше. Можна повертіти руками як вітряк.
- Пити тепле, але без кофеїну та алкоголю. Не вживати тютюн.
- Їсти високоенергетичні продукти, наприклад солодощі.
- У ванну повністю краще не занурюватися або використовувати температуру води від 38 до 41 градуса за Цельсієм, а ось кінцівки відігріти в теплій, а не гарячій воді.
- Після замерзання легко обпектися, якщо сидіти впритул до обігрівача або вогню.
Якщо у вас замерзли ніс, вуха чи пальці
Якщо є обмороження, важливо не терти шкіру. Холодні руки можна обдувати теплим повітрям, сховати біля гарячої шкіри, наприклад, у пахву. Вуха можна прикрити теплими руками. Можна занурювати у воду руки та ноги, а також використовувати грілку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як не допустити переохолодження будинку, якщо відключено опалення, а на вулиці мороз. Про важливі нюанси розповіли рятувальники. На вулиці можна зігріватися по-різному. Допомагає гостра їжа та спеціальні дихальні техніки.