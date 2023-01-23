Запасіть цукерок: поради від канадців, як зігрітися після морозу

Зігріватися ліпше без алкоголю, а із солодощами

Щоб не замерзнути на вулиці в мороз або просто холодну погоду варто заздалегідь підготуватися до виходу з теплого приміщення. Потрібно вибрати відповідний одяг та взуття. Але в житті трапляється різне, і нерідкі випадки, що навіть підготовлені можуть промокнути або сильно перемерзнути.

У таких випадках важливо не нашкодити і у разі сильного перемерзання може знадобитися медична допомога. При переохолодженні найважливіше дістатися до укриття, де ви можете відігрітися, пишуть у рекомендаціях охорони здоров’я канадської провінції Альберта.

Першим кроком до зігрівання є позбутися мокрого і холодного одягу і переодягнутися в сухий і теплий. Якщо такої під рукою немає, можна зігріватися методом "шкіра до шкіри" під ковдрою.

Потрібно рухатися, щоб покращити кровотік, але не потіти, щоб не охолонути ще більше. Можна повертіти руками як вітряк.

Пити тепле, але без кофеїну та алкоголю. Не вживати тютюн.

Їсти високоенергетичні продукти, наприклад солодощі.

У ванну повністю краще не занурюватися або використовувати температуру води від 38 до 41 градуса за Цельсієм, а ось кінцівки відігріти в теплій, а не гарячій воді.

Після замерзання легко обпектися, якщо сидіти впритул до обігрівача або вогню.

Якщо у вас замерзли ніс, вуха чи пальці

Якщо є обмороження, важливо не терти шкіру. Холодні руки можна обдувати теплим повітрям, сховати біля гарячої шкіри, наприклад, у пахву. Вуха можна прикрити теплими руками. Можна занурювати у воду руки та ноги, а також використовувати грілку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не допустити переохолодження будинку, якщо відключено опалення, а на вулиці мороз. Про важливі нюанси розповіли рятувальники. На вулиці можна зігріватися по-різному. Допомагає гостра їжа та спеціальні дихальні техніки.