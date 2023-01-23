Як обрати дійсно хороший чай: позначки на пачці, на які мало хто звертає увагу
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Є ціла низка ознак, які можуть свідчити про те, що чай — низької якості
Вибрати хороший чай може виявитись не настільки просто, як здається, адже асортиментний ряд цього продукту просто вражає. Однак розпізнати якісний товар дуже важливо — тільки так ви зможете насолоджуватися прекрасним смаком напою і бути спокійним за своє здоров’я. До речі, щоб не застудитися взимку, додавайте у чай одну із "теплих" спецій, які зігріють навіть у люті морози.
Щоб не купити у магазині неякісний чай за великі гроші, радимо звертати увагу насамперед на упаковку. Які на ній мають бути позначки і що вони означають, розповідає у своєму Telegram-каналі експерт із харчування Наталя Мазурик.
Як визначити хороший чай
- Найкраще обирати листовий чай. В одній пачці всі листочки мають бути приблизно однакові за розміром, правильної форми, без корінчиків та іншого сміття.
- Розгорніть чайний листок. Якщо він розкришується, то такий чай краще більше не купувати — його пересушили або ж сушили повторно.
- Понюхайте. Чай повинен мати легкий приємний аромат — без усіляких ноток плісняви, пилюки, заліза чи сирості.
- Краще віддавати перевагу чаям без ароматизаторів та інших добавок. Часто усілякими добавками маскують не надто якісну сировину.
- Залийте чай холодною водою. Якщо вода одразу зафарбується, у цей чай додавалися барвники.
- Подивіться на заварку. Якщо під час заварювання стають помітні корінчики та інше сміття, це не дуже хороший чай. В якісному листковому чаї їх бути не повинно.
- Плівочка на поверхні чаю — це не показник якості. Вона може бути і в неякісних чаях, тому не думайте, що цей пункт щось вирішує.
- Зелений чай може гірчити, якщо він неякісний або температура води неправильна (правильна — до 85 градусів, у японському — до 75).
Щоб обрати якісний чай, звертайте увагу на спеціальні позначки
Китайський чай
На справжньому китайському чаї ви не знайдете напису Made in China. Зазвичай на пакуванні вказують експортера — China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Він, до речі, єдиний.
Також на китайському чаї є ось такий логотип:
Це літери Q та S, які означають Quality Safety (у перекладі — якість та безпека). Це спеціальна система сертифікації.
Індійський чай
На ньому має бути такий логотип (саме він гарантує оригінальність чаю):
Крім логотипу можуть бути ідентифікатори чайних регіонів:
Цейлонський чай
Це знак якості Державного чайного управління республіки Шрі-Ланка і він гарантує, що чай вирощений на плантації, яка пройшла державну сертифікацію:
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