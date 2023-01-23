Як обрати дійсно хороший чай: позначки на пачці, на які мало хто звертає увагу

Є ціла низка ознак, які можуть свідчити про те, що чай — низької якості

Вибрати хороший чай може виявитись не настільки просто, як здається, адже асортиментний ряд цього продукту просто вражає. Однак розпізнати якісний товар дуже важливо — тільки так ви зможете насолоджуватися прекрасним смаком напою і бути спокійним за своє здоров’я. До речі, щоб не застудитися взимку, додавайте у чай одну із "теплих" спецій, які зігріють навіть у люті морози.

Щоб не купити у магазині неякісний чай за великі гроші, радимо звертати увагу насамперед на упаковку. Які на ній мають бути позначки і що вони означають, розповідає у своєму Telegram-каналі експерт із харчування Наталя Мазурик.

Як визначити хороший чай

Найкраще обирати листовий чай. В одній пачці всі листочки мають бути приблизно однакові за розміром, правильної форми, без корінчиків та іншого сміття. Розгорніть чайний листок. Якщо він розкришується, то такий чай краще більше не купувати — його пересушили або ж сушили повторно. Понюхайте. Чай повинен мати легкий приємний аромат — без усіляких ноток плісняви, пилюки, заліза чи сирості. Краще віддавати перевагу чаям без ароматизаторів та інших добавок. Часто усілякими добавками маскують не надто якісну сировину. Залийте чай холодною водою. Якщо вода одразу зафарбується, у цей чай додавалися барвники. Подивіться на заварку. Якщо під час заварювання стають помітні корінчики та інше сміття, це не дуже хороший чай. В якісному листковому чаї їх бути не повинно. Плівочка на поверхні чаю — це не показник якості. Вона може бути і в неякісних чаях, тому не думайте, що цей пункт щось вирішує. Зелений чай може гірчити, якщо він неякісний або температура води неправильна (правильна — до 85 градусів, у японському — до 75).

Щоб обрати якісний чай, звертайте увагу на спеціальні позначки

Китайський чай

На справжньому китайському чаї ви не знайдете напису Made in China. Зазвичай на пакуванні вказують експортера — China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Він, до речі, єдиний.

Також на китайському чаї є ось такий логотип:

Це літери Q та S, які означають Quality Safety (у перекладі — якість та безпека). Це спеціальна система сертифікації.

Індійський чай

На ньому має бути такий логотип (саме він гарантує оригінальність чаю):

Крім логотипу можуть бути ідентифікатори чайних регіонів:

Цейлонський чай

Це знак якості Державного чайного управління республіки Шрі-Ланка і він гарантує, що чай вирощений на плантації, яка пройшла державну сертифікацію:

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати стигле соковите авокадо з маленькою кісточкою. Є кілька зовнішніх ознак, на які краще зважати, аби не купити нестиглий чи навпаки — перестиглий фрукт.