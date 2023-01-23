Як зігрітися вдома, коли немає опалення: шість ефективних порад

6 порад, які зроблять сон теплішим

В Україні після недовгого потепління зима знову почне виявляти свій "характер". У поєднанні з відключеннями електроенергії через російські ракетні атаки це змушує багатьох українців задуматися про те, як зігрітися в ці дні. Одним з варіантів може бути будь-яке альтернативне джерело опалення, що не вимагає живлення, або ж можна просто дотримуватися простих порад, які також допоможуть бути в теплі.

У коментарі британському виданню "Express" експерт зі сну розповів, як можна зігрітися вночі у приміщенні без опалення.

Використовуйте наматрацник

На думку експерта, наматрацники можуть бути одним з кращих вкладень, які ви можете зробити для свого сну, а їх властивості, що зігрівають, — просто додаткова перевага.

"Наматрацники можуть мати різні наповнювачі, і від нього залежить рівень збереження тепла. У зимовий період наматрацник з піни з ефектом пам’яті або мікрофібри відмінно зберігає тепло, а також забезпечує додатковий рівень комфорту. де потік повітря краще розподіляється.

Спіть на плоскому простирадлі

Британський експерт рекомендує поверх простирадла на резинці стелити звичайне плоске простирадло без гумки. Додавання плоского простирадла до комплекту постільної білизни означає, що у вас є додатковий шар матеріалу, який утримує тепло тіла та зігріває пальці ніг протягом ночі.

Бавовна – найкращий матеріал для плоских простирадл. Вона м’яка на дотик, міцна і добре зберігає тепло.

Фланель – один із найтовстіших постільних матеріалів. Фланельні простирадла додадуть тепла та затишку холодної ночі.

Щільні штори

"Важкі та щільні штори є "відмінною" інвестицією в збереження тепла і будуть служити вам рік за роком. Вони також можуть суттєво вплинути на температуру в спальні"

Експерт наголосив на шторах з вельвету, але додав, що матеріал може бути різний — головне товщина.

Гаряче питво

Гарячий напій перед сном допоможе збільшити температуру тіла зсередини. Напої перед сном мають бути без кофеїну та цукру.

Ноги – у теплі

Придбайте шкарпетки із кашеміру.На думку експерта, це найкращий матеріал для шкарпеток. За його словами, кашемір містить утричі більше тепла, ніж стандартні вовняні вироби та тканини. Тому такі шкарпетки триматимуть ваші пальці ніг у теплі всю ніч.

Свічки та квіткові горщики

Ви можете використовувати чайні свічки та теракотові квіткові горщики, щоб ефективно обігріти невелику кімнату. Помістіть чотири свічки в невелику металеву тацю, а зверху поставте два квіткові горщики.

Керамічний горщик забирає більшу частину тепла від свічок, а зовнішній горщик фокусує все це тепло вгору, в повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали про простих лайфхаків, які допоможуть зігрітися у холодному авто.

Також ми повідомляли про те, навіщо класти взимку у взуття чайний пакетик.