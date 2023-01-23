Низка потужних магнітних бур несеться до Землі: коли чекати "ударів"

Лютий буде багатий на потужні магнітні бурі

Потужна магнітна буря зараз у самому розпалі, але після нього на Землю чекає спокійна обстановка на геомагнітному "фронті". Тим не менш, потужні хвилювання геомагнітного поля очікуються вже на початку лютого.

Так, за даними видання OBOZREVATEL, у період з 5 по 15 лютого очікується ціла низка магнітних бур. Найпотужніша з них відбудеться 5 лютого, друга за силою чекає на землян вже 15 числа. При цьому між цими датами відбудуться хвилювання магнітного поля середньої інтенсивності – 7 лютого.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою планети.

Як магнітна буря може вплинути на людину

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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