Є свої нюанси: як правильно вкритися ковдрою, щоб було тепло

Вночі взимку важлива не лише піжама, а й теплі шкарпетки

У холодну пору року ліжко — це не лише місце відпочинку, а й можливість повноцінно прогрітися. Щоб не мерзнути, цей предмет меблів краще трохи відсунути від вікон, якщо він знаходиться біля них.

Не зайвою буде і тепла ковдра. Перед сном краще зробити кілька вправ, прийняти теплий душ, але важливо і правильно одягтися і вкриватися.

Для затишку в ліжку використовуйте кілька ковдр, щоб утримувати тепло. Але починати треба з самого низу — фланелевих простирадл. Потім покладіть нижнім шаром найпухнастішу ковдру. Верхній шар повинен бути тонким, але щільним, щоб утримувати акумульоване тепло.

Багатошаровість в одязі можна застосовувати і під час сну — у міру зігрівання можна позбутися зайвої кофти зверху піжами. Першими остигають ноги — стануть у нагоді вовняні шкарпетки або додаткова ковдра саме на зону ніг, якщо стане холодно — нею можна вкритися повністю.

Раніше "Телеграф" рекомендував використовувати для піжам фланель, а не фліс або шерсть. У таких матеріалах ви можете впріти, що призведе до ще більшого охолодження.