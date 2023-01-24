Страва, яка виручить після роботи: рецепт лінивих пиріжків з яйцями та цибулею за 15 хвилин

Найпростіший спосіб приготувати смачну і ситну вечерю

Приготувати пухкі домашні пиріжки зовсім не проблема. Їх можна зробити солоними або солодкими, на дріжджовому тісті чи на тісті, замішаному без дріжджів — варіантів насправді безліч.

Однак чимало господинь не люблять "возитися" з пиріжками через те, що зазвичай їх доводиться дуже довго готувати, а з’їдаються вони за лічені хвилини. Автори сайту "1 хвилина" знають, як вирішити цю проблему і пропонують рецепт лінивих пиріжків, які швидко готуються і не вимагають зайвих зусиль. На приготування тіста піде не більше 15 хв, запевняють автори.

Інгредієнти:

500 мл кефіру

400 г борошна

8 яєць (3 сирі — на тісто, 5 — відварити)

2 ст.л. олії

1 ч.л. цукру

½ ч.л. соди;

сіль — до смаку

150 г зеленої цибулі

олія — для смаження

Спосіб приготування:

Насамперед підготуйте всі необхідні складники. Зауважте, що яйця та кефір краще дістати з холодильника заздалегідь, аби вони були теплими – так тісто буде більш пишним.

Відваріть яйця, щоб жовток був твердим – це займе приблизно 8-9 хв. Після того, як зварили яйця, залиште їх остигати. Тим часом почніть готувати тісто – змішайте яйця, сіль та цукор. Додайте у ємність кефір та олію, а після цього почніть акуратно вводити борошно. Розділіть загальну його кількість на невеличкі частини та додавайте, обережно перемішуйте вінчиком. Пам’ятайте, що в тісті не має залишитись жодної грудочки — воно має бути густим, як на оладки, а візуально консистенція має виглядати, як на фото нижче.

Доки ви приготуєте тісто, яйця вже охолонуть. Очистьте їх і наріжте, викладіть у глибоку миску. Далі додайте туди ж добре вимиту, дрібно нарізану зелену цибулю. Зверху вилийте тісто (масу можна залишити на 10-15 хв, щоб майбутні пиріжки були пишнішими, але це не обов’язково). Тісто з цибулею та яйцями потрібно гарно перемішати, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Поставте на вогонь сковороду й налийте олії. Зачекайте, доки вона добре розігріється і починайте обережно викладати тісто. Обсмажуйте пиріжки з обох боків до появи золотистої скоринки.

Раніше ми розповідали, як приготувати пишні й дуже ніжні оладки без борошна за 10 хвилин. Це надзвичайно простий рецепт смачної страви для всієї родини.