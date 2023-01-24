Нічого складного: шість способів не замерзнути в мороз

Маленькі хитрощі, як правильно одягатись і що з собою брати в морозну погоду

Попри те, що зараз в Україні відносно тепла зимова погода, найближчим часом мороз ще дасться взнаки. Щоб не замерзнути під час прогулянки на свіжому повітрі, слід запастись рецептами тепла.

Запам’ятайте кілька маленьких хитрощів, завдяки яким можна легко обдурити своє тіло на вулиці. Як правильно одягатися і що з собою брати у морозну погоду, пише "Хочу".

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Одягайтеся шарами

Плюс у такому способі одягання, що ви можете зняти будь-яку річ, якщо раптом стане жарко. Також тепло, яке знаходиться між шарами одягу, не дасть вам замерзнути.

Залишайтеся сухими

Мокра шкіра вас охолоджуватиме. В ідеалі у вас має бути термозахисний одяг, а верхній одяг не повинен пропускати воду та вітер.

Тримайте голову, шию, руки та ноги у теплі

Ці частини тіла людини виділяють найбільше тепла. Одягайте теплі шарфи, шапки, рукавиці та товсті шкарпетки.

Їжте жирну їжу

Перед виходом на вулицю варто підкріпитися калорійною їжею. Жирна їжа підвищує рН крові в нашому організмі, що допомагає зберігати тепло довше.

Візьміть на прогулянку чашку-термос

Кава, чай або гарячий шоколад — вони стануть порятунком з усякого погляду. Гарячі напої здатні зігріти тіло зсередини, а чашка-термос допоможе зігрітися зовні.

Рух – це тепло

Постійно рухайтеся. Пробіжіться або пройдіться. Навіть незначні рухи виробляють енергію та допомагають зігрітися тілу.

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