Фантастичний десерт без випічки за 5 хвилин: рецепт із чотирьох інгредієнтів
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Найпростіший спосіб потішити себе чимось солоденьким, але не дуже калорійним
Коли хочеться чогось смачненького, а часу обмаль, можна скористатися простими перевіреними рецептами на кшталт торта без випічки зі згущеним молоком, вафельного торта з начинкою із цукерок або домашнього мармеладу з варення. Усі ці смаколики досить бюджетні та легкі у приготуванні.
Однак є ще простіший варіант десерту, який готується буквально за 5 хв. На нього потрібно всього 4 інгредієнти і ваше бажання поекспериментувати. Фантастичним рецептом сирно-шоколадних кексів із желе ділиться телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".
Інгредієнти:
- М'який сир — 300 г
- Желатин – 20 г
- Какао – 15 г
- Вода — 100 мл
- Цукрова пудра (за бажанням) – 50 г
Спосіб приготування:
1. У теплу воду додають желатин. Ємність із розчином треба помістити у мікрохвильовку приблизно на 1 хв.
2. Добре розмішайте розчин, щоб увесь желатин розчинився.
3. Помістіть в окрему ємність сир, какао та цукрову пудру, додайте готовий желатин. Все добре перемішайте.
4. Готову масу потрібно перелити у форми або склянки і прибрати в холодильник приблизно на 1-1,5 години.
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