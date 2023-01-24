Фантастичний десерт без випічки за 5 хвилин: рецепт із чотирьох інгредієнтів

Найпростіший спосіб потішити себе чимось солоденьким, але не дуже калорійним

Коли хочеться чогось смачненького, а часу обмаль, можна скористатися простими перевіреними рецептами на кшталт торта без випічки зі згущеним молоком, вафельного торта з начинкою із цукерок або домашнього мармеладу з варення. Усі ці смаколики досить бюджетні та легкі у приготуванні.

Однак є ще простіший варіант десерту, який готується буквально за 5 хв. На нього потрібно всього 4 інгредієнти і ваше бажання поекспериментувати. Фантастичним рецептом сирно-шоколадних кексів із желе ділиться телеграм-канал "Дача. Сад та город UA".

Інгредієнти:

М'який сир — 300 г

Желатин – 20 г

Какао – 15 г

Вода — 100 мл

Цукрова пудра (за бажанням) – 50 г

Спосіб приготування:

1. У теплу воду додають желатин. Ємність із розчином треба помістити у мікрохвильовку приблизно на 1 хв.

2. Добре розмішайте розчин, щоб увесь желатин розчинився.

3. Помістіть в окрему ємність сир, какао та цукрову пудру, додайте готовий желатин. Все добре перемішайте.

4. Готову масу потрібно перелити у форми або склянки і прибрати в холодильник приблизно на 1-1,5 години.

Раніше ми розповідали, як приготувати вдома мандаринову паннакотту, яка буде танути в роті. Встигніть спробувати цю смакоту, доки триває мандариновий сезон.