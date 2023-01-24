Як скласти ідеальний гардероб з обмеженим бюджетом: топ-поради від стиліста (фото)

8 кроків, які приведуть вас до мрії і дозволять суттєво зекономити, впевнено відмітаючи усе зайве

Кожна дівчина мріє про величезний гардероб, в якому буде все, що їй заманеться: сотні речей у різному стилі, десятки пар взуття, незліченна кількість сумочок та шаликів і багато-багато інших речей, які можна буде щодня змінювати. Однак мало в кого знайдеться стільки коштів… Тож переважно нам доводиться складати свої ідеальні луки за невеликі гроші.

Як створити свій ідеальний гардероб, який виручить у будь-якій ситуації, маючи обмежені фінансові можливості, розповідає на своїй сторінці в Instagram персональний стиліст Watchingukraine. Є кілька основних правил, дотримуючись яких це буде зовсім нескладно.

Ідеальний гардероб: з чого почати?

1. Проаналізуйте свій спосіб життя, зовнішність та характер.

2. Якщо не знаєте, куди рухатися, то створіть хоча б один образ, який на вашу думку, на 100% ваш – тобто комфортний, "носибельний", підкреслює вашу зовнішність і має родзинку.

3. Використовуйте цей ключовий образ та створіть мудборд з бажаними образами. Звертайте увагу на ті, які захоплюють вас з першого погляду – там 100% знайдеться частка ДНК вашого стилю.

Мудборд, варіант оформлення

4. Розберіть свій гардероб і оберіть речі, які на 100% вам йдуть і в яких вам зручно прямо зараз.

5. Складіть список ключових елементів, яких вам бракує для тих образів, які ви собі придумали (ті, які висять на вашому мудборді).

6. Почніть шопінг із самих базових та необхідних речей. Як правило, це: верхній одяг, взуття, сумки, ремені, окуляри, піджаки, джинси та прикраси.

7. Запасіться терпінням. Щоб знайти свій стиль і створити гардероб, потрібен час. Вибирайте обачно, не згрібайте в одному магазині весь образ. Ходіть по вінтажках і секондах, стежте за розпродажами улюблених брендів.

8. Основне – це дисципліна. Не робіть імпульсних покупок заради якихось трендів. Завжди уявляйте собі щонайменше три образи з тією річчю, яку ви обрали.

Раніше ми розповідали про 8 базових речей, які мають бути у кожної модниці. Ці елементи гардероба допоможуть створювати дорогі й вишукані образи без зайвих витрат.