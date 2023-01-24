Зігрітися без опалення: як зробити незвичайний обігрівач своїми руками

При створенні такої грілки необхідно дотримуватися всіх вказаних правил безпеки

У зв’язку з можливими відключеннями опалення через обстріл у мережі з’являється все більше і більше різних лайфхаків, як зігрітися взимку у квартирі. "Телеграф" розповість про ще один незвичайний спосіб.

Поряд зі звичайними водними грілками, які тримають тепло приблизно 1-1,5 години, існують також і парафінові, здатні витримувати тепло набагато довше. Про це розповів експерт з енергоефективності Дмитро Колосовський, повідомляє OBOZREVATEL.

"Знаю наших миколаївських хлопців, які роблять цікаві штуки – по суті вони консервують парафін. Ці консервні банки працюють за тим самим принципом, що й грілка з пляшки з водою, тільки вони тримають тепло набагато довше. Принцип їхньої роботи такий: консервна банка опускається в окріп або трохи нагрівається на плиті й потім протягом 4 годин віддає отримане тепло", — сказав Колосовський.

Він додав, що при створенні такої грілки своїми руками (наприклад, закупоривши скляну банку), необхідно дотримуватися основних правил безпеки:

парафін потрібно залити не більше ніж на третину від загального обсягу ємності , оскільки під час нагрівання матеріал розширюватиметься і банк може тріснути;

, оскільки під час нагрівання матеріал розширюватиметься і банк може тріснути; не перегрівати парафін, щоб не вибухнула банка.

Зазначається, що парафінову грілку не можна гріти на відкритому вогні або ставити на електричну плиту. Такий мініобігрівач можна лише класти в гарячу воду і тримати доти, доки парафін не стане рідким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити простий та ефективний обігрівати своїми руками, використовуючи консервну бляшанку. Він може бути як джерелом тепла та світла, так і служити для розігріву їжі.