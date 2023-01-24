Мариновані печериці за 10-15 хвилин: два перевірених рецепти

За першим рецептом готуються звичайні "магазинні" грибочки, за другим — фірмові "пікантні" печериці

Багато людей обожнюють мариновані печериці. Однак ціни на них трохи "кусаються", тому такий делікатес більшість купує лише на свята та з інших особливих нагод. Однак приготувати таку смакоту можна і вдома — це не займе багато часу і буде набагато дешевше, ніж купувати вже готовий продукт.

Єдиний мінус: переважно маринування грибів займає чимало часу. А буває, що смачних грибочків хочеться вже… Виправити цю несправедливість дуже легко — відразу двома крутими рецептами ділиться youtube-канал "Наші Бесаги". Обидві авторські страви готуються за лічені хвилини.

1-ий РЕЦЕПТ МАРИНОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ

До речі, для обох варіантів краще обирати цілі гриби, але невеличкі — так вони швидше і краще промаринуються. Не бажано брати великі печериці і їх різати, адже під час приготування вони можуть розламатися.

Інгредієнти:

печериці — 600 г

олія рафінована — 100-120 мл

оцет — 60 мл

цукор — 1 ст.л.

духмяний перець — 6 шт.

чорний перець горошком — 6 шт.

гірчиця в зернах — 0,5 ч.л.

сіль — 1 ч.л.

лавровий лист — 3 шт.

часник — 3 зубчики

Спосіб приготування:

Гриби добре промиваємо та відчищаємо від бруду. Знімати шкірку не потрібно! Починаємо готувати маринад: на розігріту пательню вливаємо олію, додаємо оцет, цукор, духмяний перець і добре все перемішуємо. Тоді додаємо чорний перець, гірчицю, сіль та лавровий лист, доводимо все до кипіння, постійно перемішуючи, щоб маринад повністю наситився спеціями. Після цього у маринад кладемо печериці та нарізаний часник, все гарненько перемішуємо і готуємо ще 5-8 хв на середньому вогні. Тоді вимикаємо і залишаємо їх охолоджуватися прямо у маринаді. Коли вони будуть вже майже холодні, перекладаємо у стерилізовану банку й заливаємо маринадом. Постарайтеся викласти в банку усі спеції, щоб гриби продовжували набиратися пахощів. Банку закриваємо кришкою і поміщаємо у холодильник на кілька годин.

2-ий рецепт: МАРИНОВАНІ ПЕЧЕРИЦІ З СОЄВИМ СОУСОМ ЗА 15 ХВ

Такі грибочки виходять дуже пікантними за рахунок червоного перцю. Якщо вам не подобаються гострі страви, його можете не додавати.

Інгредієнти:

печериці — 400 г

сіль — 1 щіпка

Для маринаду:

олія — 50 мл

яблучний оцет — 1 ст.л.

соєвий соус — 3 ст.л.

кріп — 10 г

стручок червоного перцю — 1 шт.

духмяний перець — 3 шт.

коріандр — 0,5 ч.л.

чорний перець горошком — 6 шт.

часник — 4 зуб.

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

Добре промиті гриби заливаємо водою, додаємо щіпку солі та варимо на дрібному вогні після закипання ще 5 хв. Воду зливаємо і залишаємо гриби охолоджуватися. Тим часом беремося за маринад. У невеликій ємності змішують олію, яблучний оцет та соєвий соус. Додаємо кріп, духмяний перець та червоний перець, а також коріандр і чорний перець, попередньо перетерті в окремій ступці. Вичавлюємо в маринад часник й додаємо лавровий лист. Тоді закидаємо у маринад ще теплі печериці і все добре перемішуємо. Пересипаємо гриби у скляну банку, заливаємо маринадом і закриваємо кришкою. Зберігаємо у холодильнику. Їсти такі мариновані печериці можна хоч відразу, але краще дати їм настоятися кілька годин.

Раніше ми розповідали, як без зусиль приготувати печериці та вразити усіх насиченим грибним смаком. Ця страва підкорить усіх любителів грибів.