Іменини Ксенії у 2023 році: всі дні, коли Ксюша святкує День ангела

У багатьох є знайомі Ксюші

Ксенія — досить гарне і вельми поширене в Україні ім’я. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки з’явилося і коли всі Дні ангела Ксенії протягом року.

Значення імені Ксенія

Вважається, що ім’я Ксенія походить із давньогрецької мови та перекладається як "мандрівниця", "гостя", "чужоземка". Є і такий варіант перекладу як "гостинна".

Зустрічаються такі форми імені як Ксеня, Ксюша, Ксенюша, Ксеша, Ксюня, Аксюня, Ася, Акся.

В Україні є такі відомі Ксенії як художниця Ксенія Симонова, спортсменка Ксенія Сидоренко, письменниця Ксенія Циганчук.

Коли День ангела Ксенії?

Ксенія святкує іменини кілька разів на рік за церковним православним календарем, перерахуємо всі їх (головні виділили жирним):

31 січня, — мучениця Ксенія Кілікійська;

6 лютого , — Ксенія Петербурзька, дияконіса Ксенія (в миру Євсевія) Міласька;

, — Ксенія Петербурзька, дияконіса Ксенія (в миру Євсевія) Міласька; 20 березня, — преподобномучениця Ксенія Петрухіна;

6 червня , — Ксенія Петербурзька;

, — Ксенія Петербурзька; 26 серпня, — преподобна цариця Ксенія (в миру Ірина);

15 вересня, — преподобномучениця інокиня Ксенія Черліна-Браїловська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено дарувати людям свічки — до добра це не доведе.