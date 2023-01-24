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Именины Ксении в 2023 году: все дни, когда Ксюша празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Ксении и когда у нее День ангела
Рассказываем про значение имени Ксении и когда у нее День ангела. Фото telegraf.com.ua

У многих есть знакомые Ксюши

Ксения, — довольно красивое и весьма распространенное в Украине имя. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда появилось и когда все Дни ангела Ксении в году.

Значение имени Ксения

Считается, что имя Ксения происходит из древнегреческого языка и переводится как "путешественница", "гостья", "странница", "чужестранка". Есть и такой вариант перевода как "гостеприимная".

Встречаются такие формы имени как Ксеня, Ксюша, Ксенюша, Ксеша, Ксюня, Аксюня, Ася, Акся.

В Украине есть такие известные Ксении как художница Ксения Симонова, спортсменка Ксения Сидоренко, писательница Ксения Циганчук.

Когда День ангела Ксении?

Ксения празднует именины несколько раз в году по церковному православному календарю, перечислим все их (главные выделили жирным):

  • 31 января, — мученица Ксения Киликийская;
  • 6 февраля, — Ксения Петербургская, диакониса Ксения (в миру Евсевия) Миласская;
  • 20 марта, — преподобномученица Ксения Петрухина;
  • 6 июня, — Ксения Петербургская;
  • 26 августа, — преподобная царица Ксения (в миру Ирина);
  • 15 сентября, — преподобномученица инокиня Ксения Черлина-Браиловская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить людям свечи, — до добра это не доведет.

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#Ксения #День ангела #Именины #Значение имени