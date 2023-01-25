Небезпечна помилка, яка дорого обходиться: чим не можна посипати обмерзлу землю на дачі

Цей хімічний реагент може виявитися неефективним за умов занадто низької температури, а ще він погано впливає на стан покриття і може нашкодити рослинам

Взимку, коли за вікном морози, власники приватних будинків самостійно борються із проблемою обмерзлих доріжок. Заледеніння не дозволяє нормально рухатися ділянкою і може призвести до падіння і, як наслідок, травмування. Ми вже розповідали, як зробити підошву взуття менш слизькою, а тепер розкажемо, чим забороняється посипати обмерзлу землю на дачній ділянці.

Цей спосіб входить до розряду порад "дешево і сердито", однак користі від нього геть небагато. Якщо ви — один із тих господарів, які вважають, що сіль — найкращий помічник взимку, забудьтеся про це. Чому, пояснює pixelinform.

Просунуті дачники уже давно відійшли від практики посипати ділянку сіллю, адже вона дуже агресивна і може залишити по собі справжнє "випалене поле". Крім того, харчова сіль працює, коли за вікном тепла зима — максимум при 5 градусах морозу, а якщо на вулиці -15 °C, то жодного ефекту не буде — кристали просто лежатимуть на поверхні (хлорид натрію взагалі не працює за температури нижче -9°С). Більш того, якщо вони опиняться прямо на льоду, то тільки зроблять доріжку ще більш слизькою.

Будь-яка сіль негативно впливає на взуття. Постраждає і якість тротуарного покриття та бетону. Така ж халепа, звісно ж, і з ґрунтом — навесні хлорид натрію разом із талою водою піде у землю. І якщо концентрація буде занадто високою, молоді рослини можуть постраждати й навіть загинути. А ви в цей час будете ламати собі мізки, що сталося.

Замінити харчову сіль є чим. Як альтернативу досвідчені дачники рекомендують використовувати хлорид кальцію або магнію. Останній діє при температурі до -15°С, а ще він безпечніший для рослин і не руйнує покриття.

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