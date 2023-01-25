Мороз — не завада: чим взимку можна ефективно утеплити двері

Процес утеплення можна провести і самому, однак початково варто проконсультуватися зі спеціалістом і бодай переглянути відео-інструкцію в інтернеті

Нинішня зима із воєнними викликами та регулярними блекаутами стала справжнім викликом для українців. Ми постійно шукаємо можливості, які допоможуть нам утеплити наше житло без зайвих витрат, при цьому нерідко забуваючи звертати увагу на те, як пропускають холод наші вхідні двері. Тим часом ця частина будинку (чи квартири) є одним із основних джерело, через які виходить тепло.

Тож сьогодні нагадаємо, як можна швидко і ефективно утеплити двері, аби убезпечити власне помешкання від промерзання. Кількома простими порадами поділилися журналісти "УНІАН".

Найбільш вдалими способами утеплення дверей вважається всього три:

використання утеплювача для оббивки дверного полотна;

обробка тріщин та отворів герметиком;

доповнення дверної коробки ущільнювачами.

Більшість людей найчастіше обирає саме третій варіант, роздумуючи про те, який саме утеплювач взяти. Якщо ваша увага зупинилася на ваті — ви не одні, на це роблять ставку чимало інших осіб. Однак не забувайте, що цей варіант не надто вологостійкий, що може призвести до поширення грибка і подальшого обмерзання дверної коробки.

Спеціалісти зазвичай пропонують розглянути додаткові варіанти утеплювача: поролон, пінопласт, мінеральна вата або пінополіуретан. Інколи також українці використовують підручні засоби у вигляді монтажної піни, дермантину, скотчу, фанери тощо.

Вважається, що найкращим варіантом утеплення дверей є покроковий.

Двері знімаються з петель, окремо знімаються всі інші накладні частини — замок, вічко та інші. Демонтується одне із дверних полотен або ж знімається обшивка, після чого вирізається полотно. Порожнечі всередині дверей заповнюються обраним утеплювачем, двері збираються і встановлюються назад. До речі, щілини між шматками матеріалу можна заповнювати монтажною піною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також під час утеплення житла варто звернути увагу на вікна, навіть якщо вони пластикові. Існує кілька способів усунути протяги, працюючи саме із вікнами. Є навіть прості лайфхаки, які не вимагають багато грошей і сил, однак є ефективними.