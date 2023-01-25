Чим просочити зимове взуття, щоб воно не промокало: дієві поради

Черевики можна зробити водонепроникними й без спеціальних засобів

У дощову та снігову погоду чоботи й черевики часто можуть промокати, після чого взуття доведеться сушити. Однак є можливість уникнути цієї проблеми. Не поспішайте витрачатися на магазинні просочення, адже зробити вашу пару зимового взуття водонепроникним можна завдяки деяким недорогим натуральним інгредієнтам.

Є кілька альтернатив водовідштовхувальному просоченню для зимового взуття, пише УНІАН. Особливо вдало справляються з промоканням натуральні олії. Прості лайфхаки допоможуть вашим ногам залишатися в сухості та теплі за будь-якої погоди.

Чим обробити взуття, щоб воно не промокало

Перший спосіб передбачає використання тертого парафіну та бензину для запальничок. Змішайте 1 ч. ложку парафіну та 100 г такого бензину. Розчин нанесіть на ватяний диск і просочіть поверхню черевиків. Про всяк випадок, перед цим проведіть невеликий тест, нанісши суміш на непомітну частину взуття. Після обробки саморобним просоченням чоботи слід залишити на ніч, а вже після сміливо надягайте їх для прогулянок.

Другий спосіб також включає парафін, але ще вам знадобляться олії. Потрібно змішати по 2 ч. ложки касторової та лляної олії зі 100 г тертого парафіну. Отриману масу нагрійте водяній бані, щоб парафін повністю розчинився. Цією сумішшю змащуйте ваші чоботи чи черевики. Після нанесення просочення залиште взуття на 6-8 годин, перш ніж надіти на вулицю.

Зрештою, ви можете просто натерти зимове взуття парафіном або воском (але не беріть стеаринові свічки, вони не підходять для відштовхування вологи). Рекомендується просушити чоботи феном після того, як ви просочили їх цими інгредієнтами.

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