Хода, взуття, підручні засоби: як у дощ та сльоту зберегти чистоту одягу

Залишитися чистим при ходьбі в сльоту складно, але можна

В Україні зима цього року дуже прихильна до тих, хто не любить сильних морозів, і досить часто температура повітря виходить з мінусових значень у плюс. Однак відсутність стабільних морозів має й деякі недоліки, серед яких бруд та сльота. А коли під ногами така "каша", то дуже складно зберегти у відносній чистоті не тільки взуття, а й одяг, як то пальто, плаття, чи штани.

Однак "складно" не означає "неможливо", і видання "Сегодня" пропонує кілька лайфхаків, які допоможуть уникнути бруду при ходьбі по сльоті або бруду.

Хода

Одним з універсальних і таких, що не потребують додаткових вкладень, способів якнайменше забруднитися є правильна хода. Якщо при ходьбі п’ята різко йде вгору, то бризки з підборів потрапляють на одяг та сумку.

"Порепетируйте в суху погоду ходити повільніше і не закидати п’яту. При відриві ноги від землі п’яту піднімайте зовсім злегка, а потім легким згином коліна вгору разом піднімається вся ступня. А ставлячи стопу на землю, почніть з п’яти, а потім перекочуйте на носок", — дає практичну пораду видання.

Бахили

Ще одним способом уникнути надмірного бруду є використання бахіл (на крайній випадок можна використовувати і поліетиленові пакети). Вони дозволять не забруднити взуття та низ одягу під час пересування по бруду. Ще один, менш ефективний, але такий, що дозволяє зберегти у відносній чистоті, наприклад, штани, — заправити їх у черевики, шкарпетки або гетри.

Протектор

Часто бруд на одязі з’являється через специфічний візерунок підошви взуття: в одних туфлях можна залишатися чистими, а інші зроблять свого господаря бруднішим.

"Найчастіше поперечні смуги затримують сльоту на взутті, а поздовжні — дають розгін для вологи. Тут уже нічого не вдієте — простежте і підбирайте взуття за погодою", — радить видання.

Каблуки

Цей спосіб найбільш застосовний прекрасною половиною людства. Жінки можуть одягнути взуття з відносно високими підборами або платформою, що дозволить зберігати низ штанів або сукні вище за рівень бруду. Однак і тут є нюанс: важливо при ходьбі у такому взутті бути обережними, щоб не посковзнутися.

Остання загроза відноситься не тільки до жінок у взутті на високих підборах, а й у принципі до всіх, хто ходить вулицею у температурно-нестабільну погоду та ризикує впасти при утворенні ожеледиці. "Телеграф" раніше писав, як варто поводитися на слизьких поверхнях в зимовий час, щоб не впасти і уникнути травм.