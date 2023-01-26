Щоб окуляри не запотівали на морозі: геніальні способи позбутися конденсату на склі
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Прості методи для захисту скла від конденсату при перепаді температур
Усім, хто змушений постійно носити окуляри, добре знайома ситуація, коли лінзи запотівають. Це дуже незручно, а виникає така проблема при різкій зміні температури: коли ви виходите з тепла в холод або навпаки — заходите з холодної вулиці у тепле приміщення. І якщо впоратися з конденсатом на вікнах удома досить таки просто, то позбутися подібної проблеми у "польових" умовах буде дещо складніше.
Однак, якщо подумати про все заздалегідь, мучитися з запотілими окулярами більше не доведеться. NV пропонує відразу три геніальних лайфхаки, які врятують від виникнення конденсату на склі.
Що зробити, щоб окуляри не запітніли на холоді
- Візьміть сухий шматочок мила та намажте ним окуляри з обох сторін. Потім ретельно протріть їх м’якою ганчірочкою чи серветкою: так на лінзах утвориться невидима захисна плівка, яка не дасть утворитися конденсату.
- Скло окулярів перед виходом на холод можна обробити і гелем для душу, рідким милом або ж шампунем. Тільки без води. Після нанесення цих засобів скло треба гарненько протерти і все — можна вирушати на холод.
- Впоратися з проблемою допоможе і гліцерин. Його можна купити в аптеці. Перед виходом на мороз змастіть цим засобом скельця і добре їх відполіруйте.
Раніше ми розповідали про один популярний трюк, який начебто має рятувати від появи у домі цвілі та конденсату. Однак насправді він недієвий і більш того, може нашкодити.