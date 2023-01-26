Щоб окуляри не запотівали на морозі: геніальні способи позбутися конденсату на склі

Прості методи для захисту скла від конденсату при перепаді температур

Усім, хто змушений постійно носити окуляри, добре знайома ситуація, коли лінзи запотівають. Це дуже незручно, а виникає така проблема при різкій зміні температури: коли ви виходите з тепла в холод або навпаки — заходите з холодної вулиці у тепле приміщення. І якщо впоратися з конденсатом на вікнах удома досить таки просто, то позбутися подібної проблеми у "польових" умовах буде дещо складніше.

Однак, якщо подумати про все заздалегідь, мучитися з запотілими окулярами більше не доведеться. NV пропонує відразу три геніальних лайфхаки, які врятують від виникнення конденсату на склі.

Що зробити, щоб окуляри не запітніли на холоді

Візьміть сухий шматочок мила та намажте ним окуляри з обох сторін. Потім ретельно протріть їх м’якою ганчірочкою чи серветкою: так на лінзах утвориться невидима захисна плівка, яка не дасть утворитися конденсату. Скло окулярів перед виходом на холод можна обробити і гелем для душу, рідким милом або ж шампунем. Тільки без води. Після нанесення цих засобів скло треба гарненько протерти і все — можна вирушати на холод. Впоратися з проблемою допоможе і гліцерин. Його можна купити в аптеці. Перед виходом на мороз змастіть цим засобом скельця і добре їх відполіруйте.

Раніше ми розповідали про один популярний трюк, який начебто має рятувати від появи у домі цвілі та конденсату. Однак насправді він недієвий і більш того, може нашкодити.