З утепленням вікон допоможе губка для миття посуду: як працює копієчний лайфхак

Як виявилося, губка може бути вельми різносторонньою у побутовому застосуванні

Зима — час постійних морозів та протягів, що негативно впливає на загальну температуру всередині нашого житла. Аби позбутися зайвих тепловтрат у будинку, люди нерідко утеплюють своє житло, зокрема вікна. Існує безліч способів такого теплозбереження, однак вельми бюджетним стане варіант із застосуванням звичайної губки для миття посуду.

Як саме використовувати цей кухонний "гаджет", розповідає "24 канал". Одразу зазначимо, що мова йде саме про поролонові губки, а не будь-які інші ганчірки чи "їжаки", що використовуються для більш ефективного відчищання поверхонь.

Отже, для утеплення вікна вам знадобляться кухонна губка (можливо, кілька), двосторонній скотч та ножиці. Розріжте губку на кілька невеликих частинок, розмістіть їх у шпарини, куди проникає холодне повітря та зафіксуйте за допомогою скотча. Маніпуляції доведеться повторити по всьому периметру вікна, де є протяг.

Такий лайфхак може допомогти, якщо під рукою не знайшлося спеціального утеплювача для вікон, а проблему треба вирішити негайно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна утеплити вікна за допомогою пухирчатої плівки, яку більшість із нас так любить використовувати в якості антистресу.

Також є варіант використати спеціальну плівку, процес поклейки якої не забере багато часу, а ще не зіпсує вам вид із вікна.