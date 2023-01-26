Наймодніші джинси 2023 року: чотири моделі, які будуть на піку популярності (фото)

Трендові моделі, які ми часто зустрічатимемо на вулицях цього року

Жіночі джинси — це та річ, яка знайдеться у будь-якому гардеробі. Їх носять практично всі, незважаючи на вік, професію, тип фігури та статус. Красиві джинси дозволяють формувати різноманітні аутфіти, які будуть доречними у різних ситуаціях. Раніше "Телеграф" розповідав про "джинсові антитренди", які не пасують абсолютно нікому, тепер же ми розкажемо про наймодніші моделі цієї весни.

Серед найактуальніших джинсів 2023 року виділяються: широкі та прямі джинси, джинси-бочки, а також джинси Bootcut. У чому різниця і як вони виглядають, пише glavred.

Широкі джинси

Ці стильні жіночі джинси — ідеальна інвестиція для гардероба сучасної жінки. Зараз у тренді висока лінія талії. Поєднуйте свої улюблені широкі джинси із заправленою блузкою, аби виглядати модно навесні цього року.

Джинси-бочки

Це базова жіноча модель у 2023 році. Вони виглядають розслаблено і нагадують джинси mom, але з прямішими штанинами. Джинси-бочки мають завищену талію, а широкі штанини внизу завужені – завдяки такій хитрості силует виходить більш витонченим.

Прямі джинси 2023

Цієї весни ми й далі будемо носити прямі джинси, які підкорили світ у минулих сезонах. Найбільша їхня перевага — з такими моделями у вас завжди є можливість створити розкішний образ, який ніколи не виходить із моди. Погодьтесь, – це дійсно крута знахідка!

Джинси Bootcut

Цьогоріч у моду повернулися старі добрі джинси з обтислим верхом і низом, який трошки розкльошений від коліна. Головне — не сплутайте їх з розкльошеними моделями, адже кльош може починатися і від лінії стегна. Врахуйте, що в модних моделях весни-2023 йде завищена лінія талії.

Раніше ми розповідали про 5 модних речей, які ми часто зустрічатимемо на вулицях протягом цього року. Це базові речі, якими має поповнити свій гардероб кожна модниця.