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Трьом знакам Зодіаку наприкінці січня доведеться приймати кардинальні рішення

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Гороскоп на кінець січня 2023 року Новина оновлена 26 січня 2023, 11:04
Гороскоп на кінець січня 2023 року. Фото pinterest.com

Астрологи розповіли, на що їм слід звернути увагу і як мінімізувати шкоду від "підніжок" долі

Рік Чорного Водяного Кролика обіцяє бути дуже цікавим та насиченим. Багатьом знакам Зодіаку зірки віщують зміни у житті та круті повороти, зокрема, у кар’єрі. А декому цьогоріч не так пощастить — раніше астрологи назвали головних лузерів 2023 року. Втім, є ще ті, хто опинився "посередині" — загалом рік для них буде непоганим, однак кінець січня обіцяє неприємні несподіванки.

До цього "сірого списку" потрапили три знаки Зодіаку — Овен, Терези і Рак. В останні дні січня на них чекають серйозні зміни, які можуть докорінно змінити їхнє життя. В цей період представникам цих знаків доведеться приймати кардинальні рішення, повідомляє NV. На що саме слід звернути увагу і як можна підготуватися до "сюрпризів", розповідаємо далі.

Овен

Наприкінці місяця Овен зіткнеться з проблемами, пов'язаними з фінансами та друзями. Може бути звільнення з роботи, втрата бізнесу, майна або друзів, у яких цей знак був впевнений на 100%.

Проте астрологи заспокоюють: це буде хороший шанс позбутися всього зайвого. Не опирайтеся долі, адже затягувати з рішенням і відкладати його на потім — не вихід. Намагайтеся контролювати свої емоції, не піддавайтеся агресії і будьте собою — не потрібно намагатися постати перед іншими у хорошому світлі, якщо йдеться про речі, які вам не до душі.

Терези

Кінець січня може принести Терезам фінансові втрати. Однак винити зірки не варто — це може статися через вашу власну необережність. Щоб вберегтися від таких проблем, обдумайте ще раз кому і що довіряєте — можливо, серед вашого оточення є негідники, які тільки й чекають на можливість вас підставити.

Також, за словами астрологів, у цей час на представників знака чекають життєві уроки, які вони вже колись проходили, але не засвоїли. Постарайтеся не допускати помилок із минулого і не нервуйтеся через дрібниці. Зверніть увагу й на власне здоров’я.

Рак

В останні дні січня Ракам доведеться зайнятися справами, про які вони раніше ніколи навіть не думали. Зараз дуже важливо визначитися й зробити правильний вибір — ваше рішення буде фундаментальним і вплине на все ваше подальше життя.

У цей період є імовірність, що вас скривдить хтось із близьких. Це може бути як ніж в спину, але постарайтеся не приймати ситуацію занадто близько до серця. Відкиньте негатив і займайтеся поточними справами — так буде легше утримувати рівновагу.

Раніше ми розповідали, що чотирьом знакам Зодіаку удача посміхатиметься упродовж цілого 2023 року. Їм щаститиме у всіх сферах життя, запевняють астрологи.

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#Овен (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку)