Найпростіший рецепт смачного домашнього бісквіта: секрети, з якими тісто завжди виходить

Як зробити, щоб тісто було повітряним і ніжним, не опадало і не кришилося

Бісквітне тісто — основа смачних тортів і неймовірних простих десертів. І хоча таке тісто надзвичайно популярне, завдяки своїй простоті, є безліч нюансів, без знання яких спекти пухкий та ароматний бісквіт просто неможливо.

Про те, яких правил варто дотримуватися, готуючи ніжний, повітряний та смачний бісквіт, розповідає tobiporada. І ділиться найпростішим рецептом приготування такої випічки.

Інгредієнти (розрахунок на кільце діаметром 17 см):

яйця — 4 шт.

сіль — дрібка

цукор — 150 г

борошно — 115 г

вершкове масло — 30 г

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів (режим "верх-низ"). Розділіть яйця, а далі збийте білки з половиною цукру та дрібкою солі. А от жовтки треба збити окремо з іншою половиною цукру. Масло розтопити і дати охолонути.

До жовтків введіть 1/3 білків, перемішайте, додайте просіяну муку. З отриманої маси 2 ст.л. додайте до масла і гарненько перемішайте, введіть це масло у загальну миску і ще раз добре вимішайте масу. Далі – обережно введіть решту білків, перемішуючи знизу вверх.

Тісто викладіть у кільце чи форму та одразу відправте у розігріту духовку. Випікати тісто потрібно близько 35-40 хв.

Далі важливо правильно остудити бісквіт. Для цього нам знадобиться решітка, на яку ви перевернете готовий корж догори низом. В жодному разі не намагайтесь витягти з форми ще гарячий бісквіт — так ви все зіпсуєте. Спечений бісквіт має вистигнути на решітці саме в такому положенні і лише після цього його можна буде акуратно дістати з кільця чи форми.

Поки він кімнатної температури або трішки тепліший, загорніть його у харчову плівку та відправте на кілька годин у холодильник. Це дозволить зберегти пишність та соковитість, а тісто згодом не буде кришитись.

Крім того, є ще декілька дуже важливих моментів: духова шафа має бути завчасно розігріта, бо якщо відправити бісквіт у холодну духовку, то він просто не підійметься. У жодному разі не вмикайте конвекцію, адже на такому режимі спекти бісквіт не вдасться, а ще — не відкривайте дверцята у перші пів години випікання бісквіта, бо тісто опаде. Також зверніть увагу, що якщо тісто "вибухає вулканчиком", то температура занадто висока і її варто зменшити (оптимальна температура випікання — між 150 і 200 градусів). Усі інгредієнти треба заздалегідь вийняти з холодильника — задовго до початку приготування бісквіта.

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