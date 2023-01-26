Зігрітися вдома взимку: як не замерзнути без світла й опалення
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Прості поради допоможуть вам бути завжди у теплі
В Україну після нетривалого потепління може знову повернутися холодна зимова погода. У поєднанні з відключеннями електроенергії через російські ракетні атаки це змушує багатьох українців задуматися про те, як зігрітися в ці дні. Одним з варіантів може бути будь-яке альтернативне джерело опалення, що не вимагає живлення, або ж можна просто дотримуватися простих порад, які також допоможуть бути в теплі.
Що краще одягнути, якщо на вулиці холодно
Як пише видання ZN, у такі дні необхідно дотримуватись правил багатошаровості в одязі:
- першим надягайте термобілизну, бажано не з натуральної тканини, а з якісної синтетики;
- потім надягніть теплий светр і штани;
- останній шар – куртка, шапка, рукавички.
При цьому, щоб тіло не потіло, взимку краще вибирати білизну та шкарпетки із синтетичних матеріалів, а от светр краще надягнути із натуральних. У збереженні тепла в організмі важливе і взуття. Підошва у неї не повинна бути з гуми плюс замість однієї устілки можна використовувати одразу дві.
Якщо холодно у квартирі
- робіть зарядку;
- пийте багато гарячого;
- підвищуйте тепловіддачу батареї за допомогою теплоекрана;
- використовуйте термоплівку для утеплення вікон та дверей;
- прийміть теплий душ або ванну.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як із підручних матеріалів зробити взуття водонепроникним.
Також ми повідомляли про те, як зробити незвичайний обігрівач своїми руками.