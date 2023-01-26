Трендовий манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак (фото)

Які дизайни зараз у трендах і на чому зупинитися

Останнім часом усе більше дівчат відмовляються від довгих нігтів і роблять середню довжину чи навіть мінімальну. Багато модниць погоджуються, що з такими нігтями набагато комфортніше, тому залюбки приміряють на собі нові тренди 2023 й експериментують із довжиною.

Цікавими ідеями модного манікюру ділиться trserial. У цій добірці ви знайдете сім стильних варіантів для коротких нігтів — дизайни на будь-який смак.

Нігті у стилі нюд

Цей пункт – підтвердження нестримної популярності всього природного в образах. Нюдові відтінки, і зокрема лаконічний беж, допоможуть створити простий та водночас дуже стильний дизайн нігтиків.

Якщо вам потрібно щось "на кожен день", можна зупинити свій вибір на мінімалістичних візерунках, а от для свята можна доповнити нігтьову пластину чимось блискучим. Створити романтичний образ допоможуть усілякі флористичні доповнення.

З фольгою

Один із головних трендів сезону – манікюр з фольгою. І це не дивно, адже цей декоративний матеріал може за лічені секунди перетворити навіть однотонну поверхню у щось неймовірне. А може виступати лише тлом для повноцінного малюнка — вирішувати тільки вам.

Френч

Вічна класика! Щоправда, з кожним роком вона все більше і більше змінюється. Зараз майстри роблять і мікро-френч, і "перерваний", і кольоровий, і зі всіляким декором та малюнками. Варіантів просто безліч.

Павутинка

Виглядає такий дизайн дуже круто. А робиться надзвичайно просто – достатньо мати спеціальний матеріал, що добре тягнеться. Майстер може доповнити павутинку мазками, штрихами або розводами, а може створити навіть повноцінний геометричний візерунок.

Текстурний

Скільки у природі є текстур, стільки їх і можна втілити у нових трендах манікюру. Однак на особливу увагу заслуговують мармур і кварц — такі нігті виглядатимуть дуже благородно та незвичайно.

Перепелине яйце

Це не новий тренд, але він не втрачає своєї популярності. Прекрасно "перепелині нігті" виглядатимуть як у матовому, так і в глянсовому вигляді, і як в соло-виконанні, так і з різними доповненнями на кшталт малюнків, фігурок або ж написів.

Акварель

Акварельна техніка — хороший варіант для тих, хто втомився від "важких" дизайнів. Чудовим вибором будуть легкі квіткові мотиви або просто безладні розводи. А доповнити їх можна, наприклад, тією ж павутинкою.

Раніше ми розповідали про трендові ідеї молочного манікюру, що підійде всім. У нашій добірці — чимало варіантів, тож кожна модниця обов’язково знайде щось собі до душі.