Не тільки грілка: чотири способи спати в теплі, якщо в будинку немає опалення

Прості поради допоможуть утеплити спальне місце в зимову пору року

У холодний період у приміщенні рекомендується зберігати температуру близько 18 градусів, але це дуже складно зробити, якщо вимкнено опалення. Однак невеликі лайфхаки допоможуть вам зігрітися навіть у найсильніший мороз. Є всі шанси спати взимку в теплі, навіть коли батареї в будинку залишаються холодними.

Будь-якої пори року сон дуже важливий, і зима не є винятком. Заснути в "мінус" практично нереально, та й загалом спати в холодному ліжку не найкраща ідея. Спробуйте звернути увагу як мінімум на чотири способи утеплити спальне місце взимку, пише visitukraine.today.

Лайфхак №1: використання спальника. Цей предмет можна використовувати не лише з туристичною метою. Якщо тепло спати в спальнику десь у поході в горах, то вдома вам точно вдасться зігрітися.

Лайфхак №2: додавання вкладки для спальника. Ця річ зазвичай зроблена зі спеціальної тканини чи мікрофлісу. Мандрівники використовують таку вкладку як постільну білизну. Не зайвою вона буде і в утепленні вашого ліжка взимку.

Лайфхак №3: встановлення намету. Так-так, просто в будинку можна розбити табір. Справа в тому, що від дихання простір у наметі швидше нагрівається. Тому спати всередині "будиночка" буде комфортніше, ніж на ліжку у холодній кімнаті.

Лайфхак №4: використання грілки. Ще один дуже простий спосіб утеплитись, але цілком дієвий. Якщо грілки немає під рукою, то скористайтеся звичайною пляшкою з гарячою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити грілку із підручних засобів. Також можна спорудити саморобний обігрівач.